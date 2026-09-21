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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

زنگ شکوفه‌ها در مدارس قزوین نواخته شد

زنگ شکوفه‌ها در مدارس قزوین نواخته شد

قزوین- با نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها در مدارس استان قزوین، ۱۶ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز کلاس اولی نخستین روز حضور خود در مدرسه را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، آیین زنگ شکوفه‌ها صبح یکشنبه در مدارس استان قزوین برگزار شد و دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی با حضور در مدارس، نخستین روز مدرسه را تجربه کردند.

در این آیین، کلاس اولی‌ها در فضایی شاد و با حضور خانواده‌ها و معلمان وارد مدرسه شدند تا فصل جدیدی از زندگی آموزشی خود را آغاز کنند.

امسال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در مدارس استان قزوین راهی کلاس‌های درس می‌شوند و به جمع دانش‌آموزان دوره ابتدایی می‌پیوندند.

آیین زنگ شکوفه‌ها هر ساله پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی برگزار می‌شود و فرصتی است تا دانش‌آموزان کلاس اولی با فضای مدرسه، معلمان و محیط آموزشی آشنا شوند و نخستین گام خود در مسیر تحصیل را با خاطره‌ای شیرین آغاز کنند.

کد مطلب 6953569

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