به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، آیین زنگ شکوفهها صبح یکشنبه در مدارس استان قزوین برگزار شد و دانشآموزان پایه اول ابتدایی با حضور در مدارس، نخستین روز مدرسه را تجربه کردند.
در این آیین، کلاس اولیها در فضایی شاد و با حضور خانوادهها و معلمان وارد مدرسه شدند تا فصل جدیدی از زندگی آموزشی خود را آغاز کنند.
امسال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دانشآموز پایه اول ابتدایی در مدارس استان قزوین راهی کلاسهای درس میشوند و به جمع دانشآموزان دوره ابتدایی میپیوندند.
آیین زنگ شکوفهها هر ساله پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی برگزار میشود و فرصتی است تا دانشآموزان کلاس اولی با فضای مدرسه، معلمان و محیط آموزشی آشنا شوند و نخستین گام خود در مسیر تحصیل را با خاطرهای شیرین آغاز کنند.
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