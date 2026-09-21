به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، آیین زنگ شکوفه‌ها صبح یکشنبه در مدارس استان قزوین برگزار شد و دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی با حضور در مدارس، نخستین روز مدرسه را تجربه کردند.

در این آیین، کلاس اولی‌ها در فضایی شاد و با حضور خانواده‌ها و معلمان وارد مدرسه شدند تا فصل جدیدی از زندگی آموزشی خود را آغاز کنند.

امسال ۱۶ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در مدارس استان قزوین راهی کلاس‌های درس می‌شوند و به جمع دانش‌آموزان دوره ابتدایی می‌پیوندند.

آیین زنگ شکوفه‌ها هر ساله پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی برگزار می‌شود و فرصتی است تا دانش‌آموزان کلاس اولی با فضای مدرسه، معلمان و محیط آموزشی آشنا شوند و نخستین گام خود در مسیر تحصیل را با خاطره‌ای شیرین آغاز کنند.

