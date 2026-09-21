دفاع مقدس الگویی برای مدیریت امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکیصادقی صبح امروز دوشنبه در جلسه تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار داشت: در شرایط کنونی، نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه و بسیج در جبهههای مختلف برای تأمین امنیت، آرامش و خدماترسانی به مردم تلاش میکنند و مجموعه دولت در شهرستان نیز وظیفه دارد با تمام توان برای حفظ امنیت، آرامش و اقتدار شهرستان تلاش کند.
وی افزود: تجربه دفاع مقدس نشان داد که اراده ملی، توان دفاعی، انسجام اجتماعی و فرماندهی مؤثر، عناصر مهم قدرت ملی هستند و کشور با تکیه بر همین ظرفیتها توانسته است از شرایط سخت عبور کند.
فرماندار سلسله ادامه داد: امروز نیز تجربه سالهای جنگ، تحریمها و بحرانهای مختلف به ظرفیتهایی در حوزههای دفاعی، علمی و فناورانه تبدیل شده که بخشی از قدرت بازدارندگی کشور را شکل داده است.
قدرت ملی در گرو همراهی توان دفاعی و پشتوانه مردمی
ملکیصادقی تصریح کرد: قدرت نظامی زمانی میتواند به قدرت ملی تبدیل شود که از پشتوانه مردم برخوردار باشد و انسجام اجتماعی در کنار توان دفاعی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هر بخش از جامعه در استمرار زندگی و خدمت به مردم نقش دارد، گفت: رزمنده در خط مقدم، کشاورز در زمین، پزشک و پرستار در مراکز درمانی، معلم در مدرسه و مدیران در دستگاههای اجرایی، هر کدام بخشی از این تلاش ملی برای استمرار زندگی و خدمت به مردم را بر عهده دارند.
امنیت تنها یک مفهوم نظامی نیست
فرماندار شهرستان سلسله با تأکید بر اینکه امنیت تنها یک مفهوم نظامی نیست، اظهار داشت: امنیت باید در استمرار زندگی مردم، حفظ زیرساختها، تداوم خدمات، آرامش و نشاط اجتماعی نیز دیده شود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی باید با رویکرد پیشگیرانه، از مسائل کوچک تا زیرساختهای کلان را مورد توجه قرار دهند تا در شرایط بحرانی، خدماترسانی به مردم دچار اختلال نشود.
تقویت تابآوری سلسله با انسجام و مسئلهمحوری
ملکیصادقی با اشاره به عملکرد شهرستان سلسله در شرایط دشوار بیان کرد: بر اساس بازخوردهای دریافتشده از شورای تأمین استان و مدیران کل، سلسله در حوزه مشارکت و همافزایی میان دستگاههای اجرایی عملکرد مناسبی داشته است.
وی ادامه داد: تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان این است که با آمادگی، انسجام، مسئلهمحوری و پیشبینی شرایط، تابآوری شهرستان را تقویت کند.
مدیریت در شرایط سخت نیازمند استفاده صحیح از ظرفیتهاست
فرماندار سلسله مدیریت در شرایط سخت را نیازمند استفاده صحیح از ظرفیتها دانست و عنوان کرد: مدیریت برای ما به معنای هنر ساختن در شرایط سخت است و باید از تجربه دفاع مقدس در مدیریت امروز استفاده کنیم.
ملکیصادقی افزود: همانگونه که در دوران دفاع مقدس با وجود محدودیتهای اقتصادی و تحریمها تلاش شد از حداقل منابع، بیشترین استفاده برای اداره امور و پیشبرد اهداف کشور صورت گیرد، امروز نیز باید از ظرفیتهای موجود به شکل صحیح و هدفمند استفاده کرد.
ضرورت انتقال تجربه دفاع مقدس به نسل جدید
وی با تأکید بر ضرورت روایتگری دفاع مقدس برای نسل جدید گفت: دفاع مقدس نباید تنها به عنوان یک تجربه تاریخی مطرح شود، بلکه باید روایت این دوران به نسل جوان و دانشآموزان منتقل شود.
فرماندار سلسله ادامه داد: آموزش و پرورش، دانشگاهها و مجموعههای فرهنگی و هنری باید در این زمینه مشارکت کنند تا تجربه تاریخی دفاع مقدس به یک تجربه ملی و محلی قابل انتقال برای نسلهای جدید تبدیل شود.
استفاده از ظرفیت دانشگاهها و هنرمندان در روایتگری
ملکیصادقی با بیان اینکه روایتگری دفاع مقدس باید در قالبهای مختلف فرهنگی و هنری دنبال شود، گفت: باید از ظرفیت دانشگاهها و هنرمندان نیز برای اجرای برنامههای اثرگذار استفاده شود.
وی همچنین تأکید کرد: برنامههای هفته دفاع مقدس باید از تعدد و پراکندگی غیرضروری فاصله داشته باشد و به سمت برنامههای هدفمند، باکیفیت و اثربخش حرکت کند.
تأکید بر حضور مدیران در برنامههای دفاع مقدس
فرماندار سلسله با اشاره به برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس در مناطق مختلف شهرستان خاطرنشان کرد: برگزاری یادمانها و برنامههای فرهنگی در روستاها میتواند در افزایش اثربخشی این مناسبت نقش داشته باشد و مدیران نیز تا حد امکان باید در این برنامهها حضور پیدا کنند.
وی افزود: تلاش میشود فرهنگ دفاع از کشور و تجربه دفاع مقدس در محیطهای مختلف از جمله مدارس، بیمارستانها، حوزههای آب و انرژی، بازار و ادارات مورد توجه قرار گیرد.
منافع عمومی؛ خط قرمز مدیران
ملکیصادقی با تأکید بر نقش مدیران در شرایط کنونی گفت: خط قرمز همه مدیران باید منافع عمومی باشد و حضور، حساسیت و کیفیت خدماترسانی آنان باید به تقویت تابآوری شهرستان کمک کند.
وی در پایان بیان کرد: هدف این است که با تقویت نشاط خدمت و انسجام میان دستگاهها، از فرسایش اعتماد، امید و سرمایه اجتماعی جلوگیری شود و مجموعه مدیریتی شهرستان در هر سنگری که قرار دارد، برای رقم زدن بهترین شرایط برای مردم تلاش کند.
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