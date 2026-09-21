برگزاری ۷ هزار و ۳۰۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: مقاومت و ایستادگی ملت در طول ۲۰۰ شب گذشته در واقع حماسه حضور بینظیر ایران مقتدر در برابر جهانیان است.
وی هشت سال دفاع مقدس را فارغ از یک واقعه تاریخی، یک مکتب دانست و گفت: دوران دفاع مقدس قصه پوتینهای خاکی جوانانی استوار و قهرمان است که آرزوهایش را به فرداها سپرد و بر جبهههای حق علیه باطل شتافت.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: توسعه و پیشرفت علوم در زمینههای مختلف مرهون علوم انسانی است که ارادهساز، تعیینکننده اهداف و مسیر پیشرفت جامعه است؛ لذا جامعه بدون علم متعهد، پوچ و وابسته خواهد بود.
سرهنگ منشوری ضمن تأکید بر لزوم روایت پیشرفت علوم در زمینههای مختلف افزود: دشمن امروز همان دشمن دیروز است، با این تفاوت که میدان عملیات تغییر کرده است و امروز قدرت در ید رسانه است و روایتسازی به حربه جنگی تبدیل شده است.
وی با اشاره به جایگاه قدرت علم در راستای تقابل با دشمن بیان کرد: امروز علم مسلح به اخلاق و مسئولیت سببساز قدرت عظیمی در این سرزمین شده است که بزرگترین و مجهزترین ارتش دنیا را به زانو درآورده است.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس گیلان اضافه کرد: دفاع مقدس، تقابل یک ارتش با یک ارتش نبود، بلکه تقابل جبهه اعتقاد و باور با سپاه دشمنان قسمخوردهای بود که درصدد رسیدن به منافع خویش بودند.
سرهنگ منشوری بر لزوم روایت شهدا توسط اصحاب رسانه تأکید کرد و گفت: داستان جنگ تحمیلی و ملتی که روزبهروز با تابآوری در برابر شرایط داخلی و خارجی در حال مقاومت هستند، قابل روایت است.
وی ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم تصریح کرد: ایران متعلق به تمام ما است و فارغ از هر دیدگاه، تفکر و ظاهری به میدان بیایید و بر دشمن بتازید و از تهدیدات دیوانهوار دشمنان نترسید که امروز قویتر از هر زمان شدهایم.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس گیلان از برگزاری ۷ هزار و ۳۰۰ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس با شعار «لبیک یا خامنهای» خبر داد و افزود: برگزاری رژه موتوری، رزمایش بزرگ جانفدایان و رژه دختران جانفدا از جمله برنامههای محوری این هفته محسوب میشود.
سرهنگ منشوری به تعدادی از برنامههای هفته دفاع مقدس اشاره و عنوان کرد: گلباران مزار شهدا، دیدار با خانوادههای شهدا، برگزاری یادواره شهدای جنگ و عیادت از جانبازان در مراکز درمانی بخشی از برنامههای این هفته است.
وی با اشاره به رونمایی از نماهنگ «پهلوان بابا» در شبکه باران بیان کرد: پویش معرفی کتاب، برگزاری محافل قرآنی، پخش ویژهبرنامه تلویزیونی «یک وجب خاک»، مسابقه نومیدان ویژه دانشآموزان، برپایی شبهای شعر و خاطره، اکران فیلم، پویش ساخت ماکت موشک در مدارس، توزیع بستههای آموزشی و ... از جمله برنامههای این هفته محسوب میشود.
معاون هماهنگکننده سپاه قدس گیلان از افتتاح مسکن مددجویی و پروژه آب روستایی در این هفته خبر داد و افزود: ویزیت رایگان، برپایی بازارچه اقتصاد مقاومتی، راهپیمایی بزرگ خانوادگی، مسابقات تیراندازی ویژه نیروهای مسلح، مسابقه رباتیک و ... بخشی از برنامههای بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان است.
نظر شما