ایران آماده

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: معاندین، رسانههای ضدایرانی و انسانرسانههای ضدانقلاب از صبح دیروز مدام در حال انتشار این گزاره هستند که حمله مجدد آمریکا به ایران قریبالوقوع است؛ شواهد و قرائن آنها عبارت است از بازگشت زودتر از موعد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از استراحتگاه ییلاقی کمپدیوید، انتشار ویدیوهایی از برخاستن بمبافکنهای بی ۱ از پایگاه آمریکا در انگلیس و هشدار امنیتی آمریکا به شهروندان این کشور در غرب آسیا. در مقابل ایران نیز اعلام کرده که برای یک نبرد تمامعیار با دشمن متجاوز آمریکایی، لحظه شماری میکند.
رسانههای زنجیرهای غرب و اتاقهای فکر جنگ روانی در تلآویو و واشنگتن، از ساعات اولیه بامداد روز گذشته با بزرگنمایی تحرکات لجستیک و اعزام چند فروند ناو هواپیمابر به آبهای منطقه غرب آسیا، تلاش کردند تا هراس کاذب تجاوز مجدد به ایران را در اذهان عمومی ایرانیان پمپاژ کنند؛ گزارهای نخنما که هدف اصلی آن سرپوش گذاشتن بر استیصال رژیم صهیونیستی در میدان غزه و لبنان و انحراف افکار عمومی از بحرانهای رو به رشد اقتصادی در ایالات متحده آمریکا ست.
در سوی مقابل، اتاق عملیات ستاد کل نیروهای مسلح با رصد دقیق و لحظهبهلحظه تحرکات دشمن در عمق راهبردی منطقه، بهصراحت اعلام کرده است که هرگونه خطای محاسباتی کاخ سفید با پاسخی کوبنده، ویرانگر و فراتر از تصورات آنها در سرزمینهای اشغالی و منافع حیاتیشان در خلیج فارس روبهرو خواهد شد؛ پاسخی که معادله بازدارندگی را برای همیشه به نفع محور مقاومت و ایران اسلامی تغییر خواهد داد.
هشدار قرارگاه جنگ ایران
در بیانیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) آمده است: براساس اطلاعات دریافتی، آمریکای جنایتکار در پی پوشش شکستها و دستیابی به دستاوردهای کاذب در جنگی که با اتکا به دروغ و صحنهسازی صهیونیستها آغاز و با فریب و حیله استمرار یافته است، بار دیگر تصمیم گرفته است با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه، در نشست مشترکی در یکی از کشورهای اروپایی، اقداماتی علیه ایران اسلامی را از سر بگیرد. هشدار میدهیم چنانچه آمریکا علیه ایران اسلامی خطایی مرتکب شود، تمامی مراکز استقراری و منافع آن کشور در منطقه، بدون هیچگونه محدودیت و ملاحظهای، هدف حملات مستمر، موثر و دردناک قرار خواهد گرفت.
قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) تصریح کرده است: اخطار میدهیم چنانچه کشورهای منطقه با تداوم سیاست دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران، با تجاوز شیطان بزرگ به ایران اسلامی و مقتدر همسو شوند، همگی در این شرارت شریک تلقی شده و دیگر نمیتوانند از نیروهای مسلح قدرتمند ایران انتظار خویشتنداری یا نجابت را داشته باشند. این بیانیه قرارگاه مرکزی جنگ نشان میدهد ایران اسلامی برای پاسخی شدید و قوی به هر تجاوزی آماده است و هرگز غافلگیر نخواهد شد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در مصاحبه با الجزیره تصریح کرده که ایران برای یک جنگ سرنوشتساز آماده است و نقاط ضعف ارتش آمریکا را میداند و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با حملات هوایی آن از آمادگی برخوردار است.
سناریوی نخنما
به طور کلی، تکرار سناریوی کهنه گزینه روی میز توسط مقامات آمریکایی، پیش از آنکه نشانگر قدرت و ابتکار عمل واشنگتن باشد، گواهی آشکار بر بنبست راهبردی این کشور در مواجهه با اقتدار همهجانبه جمهوری اسلامی ایران است؛ نظامی که امروز با متکی بودن به بومیسازی فناوریهای دفاعی پیشرفته و پشتیبانی مردمی، از هر زمان دیگری برای درهم شکستن اراده دشمن آمادهتر است. ما در روزهای اخیر با دو روند مواجه هستیم؛ نخست، روند سیاسی که در آن میانجیها خصوصا پاکستان، چین، اقلیم کردستان عراق و قطر پیامهایی از سوی آمریکاییها یا از سوی خودشان منتقل کردند یا قرار است که منتقل کنند. مجموع این طرحها در خود چیزی ندارد جز اعمال یک توافق ضعیف که در آن ترامپ برگ برندهای در حوزه تنگه هرمز و هستهای برای انتخابات داشته باشد اما همزمان به تضعیف و فرسایش ما و محور مقاومت ادامه دهد. ایران نیز شروط خود را منتقل کرده و موکدا تاکید کرده که طرحهای آمریکایی را منتفی میداند.
موضوع دوم، روند نظامی است؛ در این حوزه، ما از بامداد سهشنبه شاهد خطرناکترین مانورهای دشمن با پرواز جنگندهها و پهپادها در مرز و بعضا داخل کشور هستیم. دیروز نیز آمریکا اقدام به صدور تخلیه هشدار اتباع خود در منطقه کرده است. پیشرویهای انصارالله و آزادسازی تنگه بابالمندب و در مضیقه قرار گرفتن سعودی به همراه قرارگیری ترامپ در نقطه تصمیم و نیاز او به دستاورد، باعث شده که فرضیه ضدحمله دشمن به آزادسازی بابالمندب در سطح منطقه تقویت شود. برخی تحلیلگران نیز در سناریوهای مطرح شده، بر سناریویی معتقدند که در آن دشمن پس از وارد کردن یک ضربه شدید، عقبنشینی و اعلام پیروزی را در دستور کار قرار دهد تا پیش از انتخابات آمریکا برای ترامپ دستاورد داشته باشد. موضوع مهم در دستگاه ادراکی ما این است که تصور نکنیم که حمله دشمن، ولو طرح گسترده آن، حتما بعد از انتخابات کنگره آمریکا در پنجم آبان انجام میشود.
نقش بابالمندب در جنگ پیش رو
با وجود اینکه ترامپ در رسانهها سعی دارد وانمود کند که آزادی بابالمندب ضرری برای آمریکا ندارد و انصارالله به آنها گفته به کشتیهای آمریکایی حمله نمیکند، اما تسلط انصارالله بر بابالمندب موضوعی راهبردی و بلندمدت است که به ضرر آمریکا و متحدینش عمل میکند. باید توجه داشت که این آمریکا و انگلیس بودند که در پی عملیاتی برای فتح ساحل غربی یمن با ابزار سعودی برآمدند. با این حال، مسئله اساسی این است که آمریکا و متحدینش چه انجام خواهند داد؟ بمبارانهای روتین و کلاسیک صرف، هر چقدر هم که شدید باشد و ضررهای مادی برجای بگذارد، با توجه به تجربه یمن در جذب حملات ائتلاف عربی، آمریکای بایدن و ترامپ و رژیم صهیونی نه تنها تاثیر راهبردی و عملیاتی نداشته، که محرک و بهانهای به یمن جهت بستن بیشتر بابالمندب و هدفگیری منافع آمریکایی در سعودی و دریا و آفریقا میدهد که قطعا خوشایند ترامپ در دوره فعلی نخواهد بود. تنها سه چیز میتواند هرگونه عملیات احتمالی را متمایز کند؛ ترکیب با یک حمله زمینی ویژه یا گسترده که در امکان و موفقیت پایدار آن با توجه به مقایسه وضعیت زمینی طرفین، تردیدهای جدی وجود دارد؛ استفاده از یک برگ آس اطلاعاتی جهت عملیات ترور یا استفاده از تسلیحاتی خاص در حملات.
آتش سنگین ایران در هرمز
در کشاکش گمانهزنیها پیرامون تحرکات اخیر دشمن آمریکایی، برخی پیشبینی میکنند که با توجه به تحولات اخیر، آمریکا قصد دارد به زودی حجم عظیمی از محمولههای نفتی را با اسکورتی سنگین از تنگه هرمز عبور دهد. در این صورت سناریوی چرخه تشدید رخ میدهد و ایران این کشتیها را هدف قرار داده، سپس آمریکا در پاسخ، به نفتکشهای ایران و برخی مواضع حمله کرده و ایران نیز ناوگان و پایگاههای آمریکایی را هدف قرار خواهد داد. از سوی دیگر، اعلام شده که اواخر هفته جاری، طرح عملیاتی جدیدی پیرامون تنگه هرمز اجرایی خواهد شد و مینریزیهای مداوم اخیر توسط نیروی دریایی سپاه در پهنه هرمز، زمینه این طرح عملیاتی جدید است.
همچنین تمامی یگانهای موشکی ایران اسلامی آماده شلیک شدهاند و فقط منتظر حماقت دشمن آمریکایی هستند؛ اگر حمله دشمن قطعی دانسته شود، احتمال حمله گسترده پیشدستانه ایران نیز وجود دارد. تمامی سامانههای پدافندی و واحدهای واکنش سریع در سراسر کشور، در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارند و هرگونه تحرک مشکوک دشمن در منطقه، با پاسخی برقآسا و غیرقابل تصور روبهرو خواهد شد؛ چرا که راهبرد دفاعی ما، تغییر از دفاع محض به تهاجم بهموقع و برقآسا است.
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