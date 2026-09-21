به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف شریفی شامگاه امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصههای تولیدی اظهار کرد: در راستای پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، در دو روز متوالی ۳۶ مورد ساختوساز غیرمجاز در شهرستان رامهرمز تخریب و ۲۶ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.
وی با اشاره به جزئیات این اقدامات افزود: از مجموع موارد تخریبشده، ۱۱ مورد در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری و ۲۵ مورد نیز در اجرای احکام قطعی قضایی انجام گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی خوزستان تولید خاک را خارج از توان انسان دانست و تصریح کرد: حفاظت و صیانت از این بستر ارزشمند با برنامهریزی، نظارت مستمر، اجرای قاطع قانون و همکاری دستگاههای مسئول امکانپذیر است.
شریفی بیان کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی تنها به معنای صیانت از زمین نیست، بلکه اقدامی اساسی برای استمرار تولید، حفظ منابع و تضمین ظرفیتهای کشاورزی برای نسلهای آینده است و این یگان با جدیت با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد خواهد کرد.
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