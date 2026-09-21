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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

حفاظت از اراضی کشاورزی تضمین‌کننده امنیت غذایی نسل‌های آینده است

حفاظت از اراضی کشاورزی تضمین‌کننده امنیت غذایی نسل‌های آینده است

اهواز - فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی خوزستان گفت: زمین کشاورزی بستر تولید است و تخریب و خروج آن از چرخه تولید خسارتی جبران‌ناپذیر به امنیت غذایی جامعه وارد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف شریفی شامگاه امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های تولیدی اظهار کرد: در راستای پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، در دو روز متوالی ۳۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در شهرستان رامهرمز تخریب و ۲۶ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

وی با اشاره به جزئیات این اقدامات افزود: از مجموع موارد تخریب‌شده، ۱۱ مورد در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری و ۲۵ مورد نیز در اجرای احکام قطعی قضایی انجام گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی خوزستان تولید خاک را خارج از توان انسان دانست و تصریح کرد: حفاظت و صیانت از این بستر ارزشمند با برنامه‌ریزی، نظارت مستمر، اجرای قاطع قانون و همکاری دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر است.

شریفی بیان کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی تنها به معنای صیانت از زمین نیست، بلکه اقدامی اساسی برای استمرار تولید، حفظ منابع و تضمین ظرفیت‌های کشاورزی برای نسل‌های آینده است و این یگان با جدیت با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6954304

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