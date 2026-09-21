به گزارش خبرنگار مهر، احمد صفرخان عصر دوشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: کمبود نیروی تخصصی در حوزه مشاوره و پرورشی، یکی از چالشهای آموزشوپرورش در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
وی افزود: در حال حاضر ۵۳۲ مدرسه در شهرستان گنبدکاووس فعالیت دارند و حدود ۹۰ مشاور و ۱۰۰ معاون پرورشی در مدارس مشغول به کار هستند.
صفرخان با بیان اینکه این تعداد مشاور پاسخگوی نیاز همه مدارس نیست، گفت: بخش زیادی از مدارس گنبدکاووس از حضور مشاور ثابت محروم هستند و همین مسئله دسترسی دانشآموزان به خدمات مشاورهای را محدود کرده است.
وی ادامه داد: کمبود مشاور موجب میشود خدمات تخصصی در زمینه شناسایی و پیگیری مشکلات روحی، خانوادگی و اجتماعی دانشآموزان بهصورت کامل و مستمر ارائه نشود.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزشوپرورش گنبدکاووس تأکید کرد: با توجه به تعداد مدارس شهرستان، تأمین نیروی مشاور باید در اولویت قرار گیرد تا دانشآموزان و خانوادهها بتوانند در زمان مناسب از خدمات مشاورهای بهرهمند شوند.
وی در آستانه آغاز سال تحصیلی افزود: حضور مشاوران در مدارس نقش مهمی در شناسایی بهموقع آسیبهای اجتماعی، ارتباط با خانوادهها و اجرای برنامههای پیشگیرانه دارد و جبران کمبود موجود نیازمند توجه جدی مسئولان است.
نظر شما