محموله ۲۶۰ میلیاردی دوربین مداربسته در توقیف پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در پلیس گمرک، حین کنترل خروجی بندر شهید رجایی، به یک دستگاه کامیون تریلی حامل کانتینر مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این کامیون، تعداد ۴ هزار و ۷۹۴ عدد دوربین مداربسته خارجی متعلق به یک شرکت تجاری، کشف و توقیف شد؛ بررسی‌های فنی و استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی پلیس نشان داد که شرکت مذکور در اقدامی مغایر با مفاد اظهارنامه گمرکی، اقدام به واردات اقلامی متفاوت از آنچه در اسناد رسمی درج شده بود، کرده است.

این مسئول انتظامی استان در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس، محموله مذکور به‌دلیل اظهار خلاف واقع، قاچاق تشخیص داده شده و مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان ارزش این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۲۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این محموله قاچاق جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.