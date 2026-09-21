به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمنسب الباجی عصر امروز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی بانکهای خوزستان با اشاره به ضرورت هدایت منابع مالی جذبشده به سمت بخشهای مولد اقتصادی اظهار کرد: شرکتها و صنایع بزرگی که در خوزستان فعالیت اقتصادی دارند باید حسابهای بانکی خود را به داخل استان منتقل کنند تا منابع مالی حاصل از فعالیت آنها در مسیر توسعه استان، افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و حمایت از اشتغال قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ادارهکل امور مالیاتی خوزستان موظف است موضوع اجرای دقیق مقررات مربوط به انتقال حساب شرکتها را پیگیری کند. بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این نشست، شرکتهایی که از انتقال حسابهای خود به خوزستان خودداری کنند از بخشودگیهای مالیاتی برخوردار نخواهند شد و مشمول پرداخت دو برابری مالیات میشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان درباره عملکرد شبکه بانکی استان افزود: بانکهایی که نسبت مصارف به منابع آنها به حد نصاب نرسیده است باید با افزایش پرداخت تسهیلات، این شاخص را در کوتاهترین زمان به حد مطلوب برسانند. هدفگذاری انجام شده، نزدیک شدن نسبت مصارف به منابع بانکهای استان به حدود ۸۰ درصد است تا سهم بیشتری از منابع تجهیز شده در خوزستان، در اختیار بخشهای تولیدی و سرمایهگذاری قرار گیرد.
کاظمنسب الباجی افزایش نسبت مصارف به منابع را از اقدامات مؤثر در جلوگیری از خروج منابع بانکی استان دانست و یادآور شد: این اقدام زمینه افزایش دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات، تقویت تولید، حفظ اشتغال موجود و فعالسازی واحدهای نیمهفعال را فراهم میکند.
وی در پایان با تأکید بر استمرار برگزاری جلسات شورای هماهنگی بانکها بیان کرد: عملکرد بانکها در تأمین مالی بخشهای مختلف اقتصادی استان به صورت مستمر بررسی خواهد شد و از بانکهایی که بیش از سقف تعهدات خود نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کردهاند، قدردانی میشود.
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