توقیف بیش از ۷۰۰ خودروی شوتی در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود علیبخشی در تشریح عملکرد ششماهه فرماندهی انتظامی شهرستان رودان در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت اظهار داشت: در راستای مقابله قاطع با پدیده شوم قاچاق سوخت و اخلال در نظام اقتصادی، مأموران انتظامی این شهرستان با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی، برخورد با خودروهای موسوم به شوتی را در دستور کار ویژه خود قرار دادند.
وی افزود: طی اجرای طرحهای عملیاتی در نیمه نخست سال جاری، مأموران پلیس موفق شدند ضمن شناسایی و توقیف ۷۷۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین حامل سوخت قاچاق، ۵۶۸ نفر از قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کنند.
این مسئول انتظامی در ادامه با اشاره به حجم مکشوفات گفت: در این عملیاتها مجموعاً ۳۸۸ هزار و ۸۱۲ لیتر سوخت یارانه ای قاچاق کشف و ضبط گردید که به شرکت پخش فرآورده های نفتی تحویل و به بیت المال بازگردانده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان رودان با بیان اینکه خودروهای شوتی علاوه بر قاچاق سوخت، با رانندگی پرخطر، امنیت جادهها را به مخاطره میاندازند، تصریح کرد: برخورد با این ناهنجاریها که مطالبات بهحق مردم و شهروندان است، همواره در اولویت پلیس قرار دارد و پلیس با هیچکس در این زمینه مماشات نخواهد کرد.
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