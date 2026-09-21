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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

سازمان ملل خواستار ازسرگیری تعامل میان آمریکا و ایران شد!

سازمان ملل خواستار ازسرگیری تعامل میان آمریکا و ایران شد!

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا به تهران، اعلام کرد: هرگونه از سرگیری تعامل میان آمریکا و ایران، به مناقشه‌ای پایان می‌دهد که موجب رنج بسیاری از افراد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل امروز دوشنبه در واکنشی منفعلانه و صرفا لفظی به ادامه تجاوز عربستان به مردم مظلوم یمن اعلام کرد: عمیقا نگران خطر تشدید درگیری‌ ها و آسیب‌ های بیشتر به یمن و مردم آن هستیم!

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در این خصوص ادامه داد: هرگونه تشدید تنش های بیشتر در یمن، پیامدهای فزاینده منطقه‌ ای و جهانی در پی خواهد داشت. همچنین، سازمان ملل تمام تلاش خود را برای کمک به ساکنان غزه به کار می‌گیرد و با وجود فشارها، این باریکه را ترک نکرده است. ما فوراً به بودجه بیشتری برای کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم، و این در حالی است که واشنگتن بودجه خود برای سازمان ملل متحد را کاهش داده است. ما برای بحران‌ها و مناقشاتی که جهان شاهد آن است، به راه‌حل‌های دیپلماتیک نیاز داریم.

وی در خصوص ادامه تنش آفرینی های واشنگتن علیه تهران بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا و اشغالگران صهیونیست علیه تهران، ادعا کرد: هرگونه ازسرگیری تعامل میان طرفین، به‌ ویژه واشنگتن و تهران، به پایان دادن به مناقشه‌ ای کمک می‌کند که موجب رنج بسیاری از افراد شده است.

ادعای «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پیرامون «علاقه‌مندی به تعامل میان ایران و آمریکا»، در حالیست که ۲ تجاوز ۱۲ روزه و ۳۹ روزه آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.

کد مطلب 6954309

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    نظرات

    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      تعامل به ظاهر مفهوم ساده و مشخصی دارد ولی از نظر آمریکا، مفهوم دیگری دارد

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