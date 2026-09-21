سازمان ملل خواستار ازسرگیری تعامل میان آمریکا و ایران شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل امروز دوشنبه در واکنشی منفعلانه و صرفا لفظی به ادامه تجاوز عربستان به مردم مظلوم یمن اعلام کرد: عمیقا نگران خطر تشدید درگیری‌ ها و آسیب‌ های بیشتر به یمن و مردم آن هستیم!

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در این خصوص ادامه داد: هرگونه تشدید تنش های بیشتر در یمن، پیامدهای فزاینده منطقه‌ ای و جهانی در پی خواهد داشت. همچنین، سازمان ملل تمام تلاش خود را برای کمک به ساکنان غزه به کار می‌گیرد و با وجود فشارها، این باریکه را ترک نکرده است. ما فوراً به بودجه بیشتری برای کمک‌های بشردوستانه نیاز داریم، و این در حالی است که واشنگتن بودجه خود برای سازمان ملل متحد را کاهش داده است. ما برای بحران‌ها و مناقشاتی که جهان شاهد آن است، به راه‌حل‌های دیپلماتیک نیاز داریم.

وی در خصوص ادامه تنش آفرینی های واشنگتن علیه تهران بدون محکوم کردن تجاوز غیرقانونی آمریکا و اشغالگران صهیونیست علیه تهران، ادعا کرد: هرگونه ازسرگیری تعامل میان طرفین، به‌ ویژه واشنگتن و تهران، به پایان دادن به مناقشه‌ ای کمک می‌کند که موجب رنج بسیاری از افراد شده است.

ادعای «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پیرامون «علاقه‌مندی به تعامل میان ایران و آمریکا»، در حالیست که ۲ تجاوز ۱۲ روزه و ۳۹ روزه آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.