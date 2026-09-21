به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسینعلی فعالی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی و هم‌افزایی برای راه‌اندازی مراکز «حوزه معارف اسلام ناب» در شرق استان مازندران اظهار کرد: این مراکز با مشارکت جمعی از طلاب، دانشجویان و استادان حوزه و دانشگاه شکل گرفته و قرار است فعالیت خود را در مساجد، مراکز فرهنگی، مدارس علمیه و برخی دبیرستان‌ها آغاز کنند.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این طرح، فراهم کردن امکان بهره‌مندی از آموزش‌های روشمند و عمیق معارف دینی برای افرادی است که به دلیل شرایط شغلی، تحصیلی یا خانوادگی امکان حضور مستمر در حوزه‌های علمیه را ندارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نکا با اشاره به جامعه مخاطب این طرح گفت: بانوان خانه‌دار، دانشجویان، جوانان و افراد شاغل می‌توانند در کنار فعالیت‌های روزمره خود، در مراکز آموزشی نزدیک محل سکونتشان حضور یافته و از آموزش‌های معارف دینی زیر نظر استادان بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: برگزاری این جلسه با هدف ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان ظرفیت‌های موجود در شرق مازندران انجام شد و این طرح می‌تواند بخشی از خلأ موجود در زمینه آموزش‌های معرفتی منسجم و عمیق در سطح جامعه را پوشش دهد.

حجت‌الاسلام فعالی، تدوین یک منظومه آموزشی جامع و تمدن‌ساز را از محورهای اصلی این طرح دانست و گفت: پایش جریان‌های فکری، تقویت کادرسازی فرهنگی و ارتقای توانمندی مدیران و راهبران اجتماعی از دیگر اهدافی است که در این مجموعه دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه مخاطبان «حوزه معارف اسلام ناب» در چهار سطح عمومی، خاص، اخص و ویژه تعریف شده‌اند، تصریح کرد: این تقسیم‌بندی طیف گسترده‌ای از علاقه‌مندان عمومی معارف دینی تا نخبگان و مدیران فرهنگی را شامل می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نکا همچنین از طراحی «نظام جامع معارف پنج‌گانه» خبر داد و گفت: این نظام آموزشی بر پنج محور معارف توحیدی، ولایی، معنوی، انقلابی و تمدنی استوار است و مسیر آموزشی آن از مباحث توحیدی آغاز شده و در نهایت به موضوعات مرتبط با شکل‌گیری جامعه عادلانه در عرصه بین‌المللی می‌رسد.

حجت‌الاسلام فعالی با تأکید بر اینکه خروجی‌محوری یکی از رویکردهای اصلی این طرح است، اظهار کرد: هدف این است که فراگیران علاوه بر کسب دانش دینی، توانایی ایفای نقش مؤثر در مسائل اجتماعی و فرهنگی را به دست آورند.

وی افزود: تقویت توانایی در حوزه جهاد تبیین، پاسخگویی به شبهات، تحکیم پیوندهای اجتماعی، ایجاد و گسترش فضاهای معنوی، فعالیت فرهنگی و برقراری ارتباطات بین‌المللی از جمله مهارت‌هایی است که برای فراگیران این دوره‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نکا، تحقق اهداف این طرح را نیازمند مشارکت و هم‌افزایی ظرفیت‌های مختلف فرهنگی و دینی دانست و گفت: حوزه‌های علمیه، مساجد، مراکز فرهنگی، استادان دانشگاه، طلاب، هیئات مذهبی، فعالان قرآنی، هنرمندان، اصحاب رسانه و مدیران فرهنگی می‌توانند در اجرای این برنامه نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت‌نام علاقه‌مندان برای حضور در این دوره‌ها به صورت سراسری و از طریق درگاه اینترنتی انجام خواهد شد.