به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم آغاز سال تحصیلی و «زنگ جوانه‌ها» با خیرمقدم به دانش‌آموزان و مهمانان این مراسم اظهار کرد: امسال سال و مهر متفاوتی است؛ چراکه نخستین مهری است که رهبر شهیدمان و فرمانده شهیدمان را در میان خود نداریم و داغ جانکاه سیدالشهدای انقلاب، دانش‌آموزان و ۲۹۵ شهید بر دل خانواده‌ها و ملت ایران سنگینی می‌کند.

وی افزود: یاد همه این شهدا، فرماندهان، دانشمندان و معلمانی را که در کنار دانش‌آموزان به شهادت رسیدند، گرامی می‌داریم و از خداوند می‌خواهیم روح همه آنان را قرین رحمت کند.

کاظمی با ادای احترام به خانواده همکار شهید آموزش و پرورش، اظهار کرد: به خانواده محترم و معزز همکار شهیدمان، آقای دربانی، و همسر مکرم ایشان که از افتخارات آموزش و پرورش هستند، ادای احترام می‌کنم. فرزند ایشان در فتنه ۱۴۰۴ به دست عوامل رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

وزیر آموزش و پرورش همچنین یاد حنانه علیزاده، از دانش‌آموزان این منطقه، را گرامی داشت و از خانواده وی تقدیر کرد.

وی از مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و همکاران مناطق ۱۰ و ۱۱ نیز برای برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت: امیدواریم یک مهر خوب و یک سال تحصیلی موفق را آغاز کنیم.

کاظمی در ادامه با اشاره به شرایط کشور، خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما در شرایط بسیار سختی قرار دارید. اگر به این سؤال پاسخ دهیم که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردند، متوجه مسئولیت سنگین خودمان نیز خواهیم شد.

وی افزود: شما دانش‌آموزان با ورود به این دوره، مرحله‌ای جدید را آغاز کرده‌اید و سطح فکری، علمی و اجتماعی شما تغییر کرده است. باید از خود بپرسید چرا به کشور ما حمله کردند، چرا رهبر و فرماندهان و دانشمندان ما را به شهادت رساندند و چرا مدرسه شجره طیبه مینا را مورد هدف قرار دادند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۶ سال رویارویی با تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه، با اتکا به قدرت و اراده مردم، دانش‌آموزان و ایمان به خدا در مرزهای علم و دانش قرار گرفته است. اگر این مسیر ادامه پیدا می‌کرد، دشمن نمی‌توانست در مقابل ایران اقدامی انجام دهد و امروز نیز نخواهد توانست.

وی تصریح کرد: استعدادهای دانش‌آموزان ایرانی، همراه با اراده محکم و ایمان قوی، کشور را به نقطه‌ای رسانده که می‌توانست به یک قدرت بزرگ بین‌المللی تبدیل شود و این مسئله برای دشمن قابل تحمل نبود.

کاظمی گفت: کشوری که ۴۶ سال تحت تحریم و انواع توطئه‌ها قرار داشته، اما مسیر ترقی، تعالی، توسعه و پیشرفت را طی کرده، روی پای خود ایستاده و در برابر قدرت‌های بزرگ جهان عزتمندانه مقاومت کرده است؛ بنابراین دشمن مراکز دانش و کانون‌های علمی و دانشمندان هسته‌ای و نظامی کشور را هدف قرار داد و آنان را به شهادت رساند.

وی خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: قرار ما این است که پرچم و میراث‌دار راه این شهیدان باشیم. باید با اراده محکم، تلاش و کوشش این مسیر را ادامه دهیم و عزتمندانه در مقابل توطئه‌های دشمن بایستیم و این پرچم را به صاحب اصلی آن، امام زمان(عج)، تحویل دهیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مسئولیت دانش‌آموزان سنگین است، گفت: دوره‌ای که در آن قرار دارید، دوره طلایی زندگی شماست. در این دوره با انواع بحران‌ها مواجه می‌شوید؛ بنابراین باید مراقب خود و مسیر اصلی زندگی باشید و ایمان، تهذیب، تحصیل، جدیت و کوشش را سرلوحه قرار دهید.

وی افزود: همین دوره است که مسیر شغلی و تحصیلی آینده شما را مشخص می‌کند و استعدادهای شما در همین دوران شکوفا می‌شود. باید مراقب باشید از مسیر اصلی زندگی منحرف نشوید.

کاظمی با اشاره به موضوع «زیست عفیفانه» اظهار کرد: یکی از مسائلی که امروز دشمن به‌شدت، به‌ویژه در جامعه بانوان، مورد هدف قرار داده، زیست عفیفانه است. دختران عزیز باید توجه داشته باشند که آموزه‌های قرآنی و دینی، فرهنگ اصیل ایرانی و خانواده پایدار ایرانی در سایه زیست عفیفانه شکل گرفته است.

وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند خانواده‌ها را متلاشی کند و به‌ویژه جامعه بانوان و دختران را هدف قرار داده است. لازم است همه ما در کنار خانواده‌ها، مراقبت‌های لازم را از فرزندان خود داشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش در پایان تأکید کرد: در مدارس باید در کنار علم‌آموزی، جدیت و تلاش، همدلی، وحدت، همگرایی و ایمان قوی را نیز یاد بگیریم. اگر می‌خواهیم آینده ایران را بسازیم و از این سرزمین حفاظت کنیم، باید در کنار یکدیگر باشیم، به همنوعان کمک کنیم و در مسائل اجتماعی مشارکت داشته باشیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با کمک جامعه نجیب و شریف معلمان کشور، آموزش و پرورشی باکیفیت، برخوردار از عدالت و متکی بر هویت محکم و پایدار برای دفاع از سرزمین و آرمان‌های انقلاب فراهم کنیم.