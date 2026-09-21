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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

همکاری تبلیغات اسلامی و آموزش‌وپرورش اسلامشهر در «نهضت اکران»

همکاری تبلیغات اسلامی و آموزش‌وپرورش اسلامشهر در «نهضت اکران»

اسلامشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر از امضای تفاهم‌نامه همکاری با معاونت پرورشی آموزش‌وپرورش برای اجرای جشنواره «نهضت اکران» ویژه دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین رواز، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از امضای تفاهم‌نامه جشنواره سینمایی و پویانمایی «نهضت اکران» ویژه دانش‌آموزان اسلامشهر خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر در تشریح این تفاهم‌نامه اظهار کرد: در راستای تقویت ابعاد تربیتی نسل نوجوان و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت سینما، نشست مشترک مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت پرورشی آموزش و پرورش اسلامشهر برگزار شد.

وی افزود: در این نشست ضمن امضای تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه، از پوستر جشنواره سینمایی و پویانمایی «نهضت اکران» ویژه دانش‌آموزان رونمایی شد.

رواز ادامه داد: این جشنواره با هدف ترویج آثار سینمایی بومی و دسترسی آسان جامعه هدف، یعنی کودک و نوجوان، به محتوای رسانه‌ای سالم، جذاب و امیدبخش طراحی شده است.

وی گفت: همزمان با بازگشایی مدارس، سالن چندمنظوره اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر میزبان دانش‌آموزان خواهد بود تا برترین تولیدات سینمایی و انیمیشن‌های فاخر کشور به نمایش درآید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر در پایان تأکید کرد: این همکاری راهبردی، گامی مهم در تقویت ابعاد تربیتی نسل جدید است و ظرفیت تبدیل شدن به الگویی موفق برای تعاملات بین‌دستگاهی را دارد.

کد مطلب 6953715

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    نظرات

    • محمد IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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      پاسخ
      اسلام واحترام ضمن تشکر از مدیران وخبرنگاران محترم به خاطر خبرهای خوب افزایش حقوق فرهنگیان خواهشمندم پی گیری فرمایید مطابق قانون 90 درصد افزایش های جدید بایستی به حقوق فرهنگیان بازنشسته هم اعمال واحکام جدید صادر گردد.باسپاس فراوان

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