به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین رواز، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از امضای تفاهم‌نامه جشنواره سینمایی و پویانمایی «نهضت اکران» ویژه دانش‌آموزان اسلامشهر خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر در تشریح این تفاهم‌نامه اظهار کرد: در راستای تقویت ابعاد تربیتی نسل نوجوان و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت سینما، نشست مشترک مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت پرورشی آموزش و پرورش اسلامشهر برگزار شد.

وی افزود: در این نشست ضمن امضای تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه، از پوستر جشنواره سینمایی و پویانمایی «نهضت اکران» ویژه دانش‌آموزان رونمایی شد.

رواز ادامه داد: این جشنواره با هدف ترویج آثار سینمایی بومی و دسترسی آسان جامعه هدف، یعنی کودک و نوجوان، به محتوای رسانه‌ای سالم، جذاب و امیدبخش طراحی شده است.

وی گفت: همزمان با بازگشایی مدارس، سالن چندمنظوره اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر میزبان دانش‌آموزان خواهد بود تا برترین تولیدات سینمایی و انیمیشن‌های فاخر کشور به نمایش درآید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر در پایان تأکید کرد: این همکاری راهبردی، گامی مهم در تقویت ابعاد تربیتی نسل جدید است و ظرفیت تبدیل شدن به الگویی موفق برای تعاملات بین‌دستگاهی را دارد.