به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین رواز، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از امضای تفاهمنامه جشنواره سینمایی و پویانمایی «نهضت اکران» ویژه دانشآموزان اسلامشهر خبر داد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر در تشریح این تفاهمنامه اظهار کرد: در راستای تقویت ابعاد تربیتی نسل نوجوان و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت سینما، نشست مشترک مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و معاونت پرورشی آموزش و پرورش اسلامشهر برگزار شد.
وی افزود: در این نشست ضمن امضای تفاهمنامه همکاری دوجانبه، از پوستر جشنواره سینمایی و پویانمایی «نهضت اکران» ویژه دانشآموزان رونمایی شد.
رواز ادامه داد: این جشنواره با هدف ترویج آثار سینمایی بومی و دسترسی آسان جامعه هدف، یعنی کودک و نوجوان، به محتوای رسانهای سالم، جذاب و امیدبخش طراحی شده است.
وی گفت: همزمان با بازگشایی مدارس، سالن چندمنظوره اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر میزبان دانشآموزان خواهد بود تا برترین تولیدات سینمایی و انیمیشنهای فاخر کشور به نمایش درآید.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اسلامشهر در پایان تأکید کرد: این همکاری راهبردی، گامی مهم در تقویت ابعاد تربیتی نسل جدید است و ظرفیت تبدیل شدن به الگویی موفق برای تعاملات بیندستگاهی را دارد.
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