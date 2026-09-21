«یک جای دور» برگزیده جشنواره «نور جهان» روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، پویانمایی «یک جای دور» به کارگردانی برزو فرشاد و عباس قدیرمحسنی و تهیه‌کنندگی عباس قدیرمحسنی، محصول مرکز تجربیات هنری و ایده‌های نو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

شانزدهمین دوره جشنواره «نور جهان» از ۲۱ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در شهر یاروسلاول روسیه برگزار شد و «یک جای دور» پس از راه‌یابی به مرحله نهایی، در رقابت با دیگر پویانمایی‌های کوتاه بخش بالای ۶ سال، رتبه دوم را کسب کرد.

در این دوره از جشنواره، ۳ هزار و ۴۷۰ فیلم به دبیرخانه ارسال شده بود که «یک جای دور» در میان آثار منتخب به بخش پایانی راه یافت.

«یک جای دور» داستان گاوی را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد مزرعه خود را ترک کند و به جایی دور برود؛ سفری که در مسیر آن به شناخت تازه‌ای از خود و زندگی‌اش می‌رسد.

جشنواره بین‌المللی فیلم «نور جهان» روسیه تمرکز اصلی خود را بر آثار مرتبط با کودکان و نوجوانان قرار داده است.

این پویانمایی پیش از این نیز در چند رویداد بین‌المللی حضور داشته است؛ انتخاب رسمی جشنواره Filmmaker Sessions - Volume ۱۱ انگلستان، دریافت عنوان Honorable Mention از جشنواره Films That Move آمریکا و حضور در بخش رسمی VisiOn Film Festival ایتالیا از جمله حضورها و موفقیت‌های بین‌المللی این اثر است.