به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری، پویانمایی «دهسالگی» ساخته فاطمه جعفری به بخش مسابقه دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان زیرو پلاس روسیه راه یافت و قرار است در نخستین روز این جشنواره به نمایش درآید.
جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان زیرو پلاس، یکی از رویدادهای معتبر سینمایی ویژه کودکان و خانوادهها در روسیه بهشمار میرود. هدف این جشنواره، ترویج و گسترش تولید و نمایش فیلمهای پُرمحتوا برای کودکان و نوجوانان است؛ آثاری که با نگاه خلاقانه، سازنده و مثبت، به پرورش جهانبینی آنان کمک میکنند. این رویداد فرهنگی همچنین با تأکید بر ارزشهای انسانی مشترک، از جمله خانواده، دوران کودکی، دوستی، مهربانی و احترام به طبیعت، میکوشد روحیهای انسانی و امیدبخش را در میان مخاطبان خود گسترش دهد.
در دوازدهمین دوره جشنواره زیرو پلاس، بیش از ۲۰۰ فیلم از ۳۰ کشور جهان در بخشهای مختلف از جمله فیلمهای بلند و کوتاه، آثار انیمیشن، مستند و فیلمهای علمی به نمایش درمیآید و بسیاری از این آثار برای نخستینبار در روسیه اکران خواهند شد.
پویانمایی ۱۸ دقیقهای «ده سالگی» داستان پدر و پسری را روایت میکند که تنها در کلبهای تکافتاده در جنگلی انبوه روزگار میگذرانند. پدر، شکارچی است و روزی برای سرگرم کردن پسر، صیدی زنده برای او میآورد. صید که در ابتدا حکم بازیچه را برای پسر دارد باعث تغییری مهم در زندگی او میشود.
این فیلم در کارنامه خود موفقیتهایی را در جشنوارههای داخلی و بینالمللی بهدست آورده است که از آن جمله میتوان به کسب جایزه بهترین فیلم بخشِ سینوست سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه پرازمتیک روسیه، جایزه ویژه برای بهترین انیمیشن جشنواره بینالمللی فیلم برای کودکان و نوجوانان انیفست رزافا آلبانی، بهترین پویانمایی بخش مسابقه سینمای ایران چهلمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران، پروانه زرین سیوپنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان، جایزه سوم یازدهمین جشنواره بینالمللی انیمیشن «گلد کوین کنستانتین» صربستان و تندیس بهترین فضاسازی مسابقه ایران سیزدهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران اشاره کرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیشتر نیز در سال ۱۴۰۰ با فیلم سینمایی «اقیانوس پشت پنجره» به کارگردانی بابک نبیزاده توانست جایزه بزرگ هشتمین جشنواره زیرو پلاس را از آن خود کند.
دوازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان «زیرو پلاس» از ۱۳ تا ۲۰ مهر (۵ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر تیومن روسیه برگزار میشود.
