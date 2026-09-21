به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد پکن معتقد است نتایج انتخابات دومای روسیه بازتابدهنده خواست مردم روسیه است.
او در یک نشست خبری گفت انتخابات دوما با موفقیت برگزار شده و چین به همین مناسبت به روسیه تبریک میگوید. گوئو افزود انتخابات دوما رویدادی مهم در زندگی سیاسی روسیه است و چین از انتخاب مستقل مردم روسیه حمایت میکند.
سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین بر آمادگی پکن برای ادامه همکاری با مسکو تأکید کرد و گفت چین بهعنوان همسایه و شریک روسیه در چارچوب همکاری راهبردی جامع در دوره جدید، از انتخاب مردم روسیه حمایت میکند.
بر اساس آخرین نتایج اعلامشده، با شمارش ۹۵.۹۷ درصد آرای حوزهها، حزب «روسیه متحد» به رهبری ولادیمیر پوتین در ۲۰۸ حوزه از مجموع ۲۲۵ حوزه انتخاباتی پیشتاز است.
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