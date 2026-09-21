پیشتازی حزب نزدیک به پوتین در انتخابات مجلس دومای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، حزب روسیه متحد(حزب حاکم نزدیک به پوتین) موفق شد بیش از ۵۷ درصد از آراء شمرده شده در انتخابات مجلس دومای این کشور را به دست آورد. کمیته انتخابات مرکزی روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که ۹۰ درصد آراء در این انتخابات شمارش شده است.

همچنین حزب کمونیست روسیه تاکنون ۱۳.۸۴ درصد آرا را به دست آورده است. حزب لیبرال دموکرات ۸.۹۰ درصد، حزب افراد جدید ۷.۹۴ درصد و حزب روسیه عادل ۴.۹۵ درصد آرا را کسب کرده اند.

درهای مراکز اخذ رأی در نهمین دور از انتخابات مجلس دومای روسیه عصر روز یکشنبه بعد از سه روز بسته شد و میزان مشارکت مردمی در این انتخابات به بیش از ۵۶ درصد رسید که از آمار سال ۲۰۲۱ فراتر رفته است.

رئیس جمهور قزاقستان نیز امروز به ولادیمیر پوتین همتای روس خود برگزاری موفقیت آمیز انتخابات را تبریک گفت.