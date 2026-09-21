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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

فایننشال تایمز: آمریکا و چین بر سر تمدید آتش‌بس تجاری به توافق نرسیدند

فایننشال تایمز: آمریکا و چین بر سر تمدید آتش‌بس تجاری به توافق نرسیدند

به گفته منابع آگاه، آمریکا و چین در مذاکرات نیویورک درباره تمدید آتش‌بس تجاری به توافق نرسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فایننشال تایمز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد، واشنگتن و پکن در مذاکرات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین در نیویورک نتوانستند درباره تمدید آتش‌بس تجاری به توافق برسند.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین اختلاف دو طرف بر سر مدت تمدید توافق است. آمریکا خواهان تمدید آن برای شش ماه است، در حالی که چین می‌خواهد توافق تا پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ادامه داشته باشد.

یک منبع فایننشال تایمز همچنین گفت واشنگتن معتقد است چین تنها حدود دو سوم تعهدات خود درباره تأمین عناصر نادر برای آمریکا و متحدانش را اجرا کرده است.

با این حال، بسنت گفته است هر دو طرف خواهان حفظ ثبات در تجارت هستند؛ ثباتی که طی یک سال گذشته در روابط تجاری دو کشور ایجاد شده است.

این مذاکرات پیش از سفر رسمی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین به آمریکا انجام شده است. شی قرار است از ۲۳ تا ۲۵ سپتامبر به دعوت ترامپ به آمریکا سفر کند.

کد مطلب 6954142

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