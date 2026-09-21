آیت الله آملی لاریجانی ارتحال آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی با صدور پیامی ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیّع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

خبر ارتحال فقیه عظیم الشان، مرجع عالیقدر جهان تشیّع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدّس الله سرّه الشریف)، قلوب اهل علم و معرفت را متاثر و حوزه‌های علمیه را در سوگ نشاند.

این مصیبت جانگداز را به پیشگاه مقدس صاحب‌الامر حضرت بقیةالله الاعظم (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء )، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم آن فقید سعید و عموم ارادتمندان و مقلدان ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

ایشان مقامات فقهی و علمی را با زهد و تقوی و اخلاق الهی همراه ساخته بود و عمر با برکت خویش را مصروف مجاهدات علمی در راستای اعتلای فقه جعفری و تبیین معارف اهل بیت عصمت و طهارت نمود.

آثار گران‌سنگ علمی و شاگردان فرهیخته‌ای که در مکتب او پرورش یافتند، میراثی جاودان از این فقیه نستوه بر جای گذاشته است.تواضع و ساده زیستی و بی آلایشی و بی ادعایی ایشان زبانزد بود.

خداوند متعال روح مطهرش را با اولیای خویش محشور فرماید. برای بازماندگان محترم از بیت شریف ایشان بالأخص آقازادگان مکرم و نیز همه شاگردان و ارادتمندان، صبر جمیل و اجر جزیل از محضر خداوند متعال مسئلت دارم.