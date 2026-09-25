به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته گرگان با اشاره به سخنان رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: مواضع جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی با صراحت درباره جنگ، فشارهای خارجی، رفتار آمریکا و اسرائیل و عملکرد نهادهای بینالمللی بیان شد.
وی افزود: ایران اهل جنگ و آغازگر جنگ نیست، اما از جنگ نیز نمیهراسد و اگر جنگی بر ملت ایران تحمیل شود، این ملت تسلیم فشار و تهدید نخواهد شد.
امام جمعه گرگان با بیان اینکه ملت ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس سختیها و فشارهای فراوانی را پشت سر گذاشته است، ادامه داد: این فشارها نتوانسته ملت ایران را از مسیر خود عقب براند.
ایران از مذاکره نمیگریزد
نورمفیدی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران منطق خود را بر پایه گفتگو و قوانین بینالمللی مطرح میکند، گفت: ما اهل منطق هستیم؛ از جنگ نمیترسیم، اما دنبال جنگ هم نیستیم و از مذاکره نیز گریزان نیستیم.
وی اظهار کرد: سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل نشان داد ایران هم مظلوم است و هم مقتدر و در عین اینکه خواهان جنگ نیست، در برابر تحمیل و تهدید نیز تسلیم نخواهد شد.
امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر گفتگو بر مبنای برابری اظهار کرد: امنیت پایدار باید بر پایه اعتماد، احترام متقابل و رعایت حقوق بینالملل شکل بگیرد.
پرسش درباره عملکرد نهادهای بینالمللی
نورمفیدی در ادامه با اشاره به مواضع مطرحشده درباره عملکرد نهادهای بینالمللی گفت: یکی از پرسشهای مهم این است که چرا در قبال ایران موضوع بازرسی و مطالبهگری با جدیت دنبال میشود، اما در برابر اقدامات اسرائیل و برخورداری آن از تسلیحات، همان میزان حساسیت و مطالبهگری مشاهده نمیشود.
وی افزود: رفتار دوگانه در قبال کشورهای مختلف، از جمله موضوعاتی است که باید درباره آن پاسخ روشنی ارائه شود.
نماینده ولیفقیه در گلستان در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با تسلیت ارتحال آیتالله العظمی شبیری زنجانی، از این عالم برجسته به عنوان یکی از بزرگان حوزههای علمیه یاد کرد.
وی گفت: آیتالله شبیری زنجانی نزدیک به یک قرن در عرصه علم، تحقیق و تربیت شاگردان فعالیت داشت و زندگی ساده و متواضعانهای را دنبال کرد.
نورمفیدی این ضایعه را به حضرت ولیعصر(عج)، حوزههای علمیه و عموم علاقهمندان به این عالم برجسته تسلیت گفت.
سیدحسن نصرالله؛ نماد ایستادگی در برابر محدودیتها
امام جمعه گرگان همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، وی را از شخصیتهایی دانست که با وجود محدودیتها و فشارهای فراوان، از میدان عقبنشینی نکرد.
وی با اشاره به شخصیتهایی همچون امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: برخی افراد در مواجهه با محدودیتها میدان را ترک میکنند، اما انسانهای بزرگ با تکیه بر ایمان، اراده و باور به مسیر خود، در سختترین شرایط میایستند و زمینهساز حرکت و تحول میشوند.
تأکید بر معرفت توحیدی
نورمفیدی در بخش نخست خطبههای نماز جمعه با تبیین فرازی از خطبههای نهجالبلاغه، به عظمت ذات اقدس الهی و ناتوانی عقل بشر از درک کنه ذات و صفات خداوند پرداخت و گفت: هر اندازه اندیشه انسان بلندپروازانه باشد، در برابر عظمت و جلال الهی به حیرت میرسد.
وی با اشاره به آیه شریفه «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» بر ضرورت افزایش معرفت توحیدی و آشنایی بیشتر با معارف امیرالمؤمنین(ع) تأکید کرد.
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