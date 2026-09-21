به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد هنری «کمیکستان» با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان در حوزه کمیک استریپ، کارتون استریپ و استوری‌برد، با عنوان «ایران در قاب ما» توسط مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و با همکاری خانه کاریکاتور ایران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

این رویداد ویژه دختران ۱۵ تا ۲۰ ساله طراحی شده و علاقه‌مندان حاضر در آن، ایده‌های خود را با موضوع امید به آینده به یک اثر تصویری و داستانی تبدیل می‌کنند.

محورهای این رویداد شامل موارد ذیل است: «فردا برای ماست»؛ ایران را آن‌طور که دوست داریم فردا ببینیم، روایت کنیم. دوست داری ایران بیست سال دیگر چه شکلی باشد؟

«کمیکستان» فضایی برای علاقه‌مندان به نوشتن، طراحی و دنیای تصویر است؛ به‌گونه‌ای که شرکت‌کنندگان می‌توانند ایده‌های خود را مطرح کرده و با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف روایت تصویری، آنها را به یک داستان کمیک تبدیل کنند.

در این رویداد تلاش شده است مسیر خلق یک اثر، از شکل‌گیری ایده اولیه تا طراحی شخصیت‌ها، داستان‌پردازی و اجرای تصویری، برای شرکت‌کنندگان تجربه شود. به این ترتیب، نوجوانان و جوانان علاقه‌مند می‌توانند ایده‌های ذهنی خود را از مرحله تصور عبور داده و به یک اثر هنری قابل ارائه تبدیل کنند.

در این رویداد هنرمندانی چون بهمن عبدی، بهرام عظیمی، محمدرضا دوست‌محمدی، شهرام شیرزادی و لیدا فضلی در بخش تصویر و مکرمه شوشتری و فائزه غفارحدادی در بخش داستان به عنوان مربی حضور دارند.

برگزاری این برنامه توسط مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و همکاری خانه کاریکاتور ایران، در راستای ایجاد فرصتی برای بروز استعدادهای هنری دختران نوجوان و جوان و آشنایی آنان با فرآیند حرفه‌ای تولید آثار تصویری انجام شده است.

این رویداد از ۲۹ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در خانه کاریکاتور ایران برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز آن روز یکشنبه ۵ مهر در کوشک باغ هنر برگزار خواهد شد.