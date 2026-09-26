پایش بازار گوشت قرمز در بروجرد تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عمادی‌پور در حاشیه بازدید مشترک کارگروه تنظیم بازار از یکی از واحدهای عرضه گوشت قرمز در بروجرد، اظهار داشت: این بازدید با حضور نمایندگان فرمانداری، جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی، اصناف و بسیج اصناف انجام شد.

وی افزود: هدف از این بازدید، بررسی وضعیت بازار، نحوه تأمین و عرضه گوشت قرمز و میزان رعایت ضوابط و مقررات از سوی واحدهای صنفی بود.

بررسی قیمت و سلامت گوشت در واحدهای صنفی

معاون برنامه‌ریزی فرماندار ویژه بروجرد بیان کرد: در جریان این بازدید، قیمت تمام‌شده گوشت در مراحل مختلف تأمین و توزیع، قیمت عرضه در واحدهای صنفی و میزان رعایت نرخ‌های مصوب مورد بررسی قرار گرفت.

عمادی‌پور ادامه داد: شرایط نگهداری گوشت قرمز و رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این بازدید بود تا ضمن کنترل بازار، سلامت و کیفیت محصول عرضه‌شده به شهروندان مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر کاهش واسطه‌های غیرضروری

وی بر ضرورت تداوم نظارت بر واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: کاهش واسطه‌های غیرضروری در زنجیره توزیع و اطلاع‌رسانی دقیق قیمت‌های مصوب به شهروندان از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه‌ریزی فرماندار ویژه بروجرد افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و استمرار بازرسی‌ها می‌تواند در شفافیت بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مؤثر باشد.

سلامت و قیمت، دو اولویت تنظیم بازار

عمادی‌پور همچنین خواستار تشدید نظارت‌های دوره‌ای دستگاه‌های مسئول بر بازار گوشت قرمز شد و تصریح کرد: سلامت و کیفیت کالا در کنار رعایت قیمت‌های مصوب، از اولویت‌های کارگروه تنظیم بازار شهرستان بروجرد است.