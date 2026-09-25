احمد اسماعیل‌زاده، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: در طرح مکمل‌یاری مدارس، دو مکمل آهن و ویتامین D توزیع می‌شود. مکمل آهن در مدارس دخترانه به مدت ۱۶ هفته و به صورت هفتگی توزیع می‌شود و هدف از اجرای آن، پیشگیری از کم‌خونی و کمبود آهن در دختران دانش‌آموز است.

وی افزود: مکمل‌های آهنی که پیش از این در مدارس توزیع می‌شد، از نوع قرص بود و گاهی مشاهده می‌کردیم برخی دانش‌آموزان به دلیل عوارض گوارشی یا دلایل دیگر، مکمل را مصرف نمی‌کردند و حتی مواردی از دور ریختن مکمل‌ها در مدارس گزارش می‌شد.

تغییر نوع مکمل برای افزایش استقبال دانش‌آموزان

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: با توجه به هزینه بالای تأمین مکمل‌ها و اهمیت اثربخشی طرح، امسال با توجه به اینکه خرید مکمل‌ها قرار است به صورت متمرکز توسط سازمان بیمه سلامت انجام شود، درخواست کرده‌ایم مکمل آهنی انتخاب شود که مورد استقبال بیشتری از سوی دانش‌آموزان قرار گیرد.

اسماعیل‌زاده تأکید کرد: هدف این است که مکمل‌ها واقعاً مصرف شوند و برنامه بتواند به کاهش میزان کم‌خونی و کمبود آهن در دانش‌آموزان کمک کند.

حدود ۲۰ درصد دختران دانش‌آموز با کمبود آهن مواجه‌اند

وی با اشاره به وضعیت کمبود آهن در میان دانش‌آموزان گفت: بر اساس بررسی‌های موجود، حدود ۲۰ درصد دختران در سنین مدرسه با کمبود آهن و کم‌خونی مواجه هستند و اجرای منظم طرح مکمل‌یاری می‌تواند در کاهش این میزان مؤثر باشد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت همچنین درباره مکمل ویتامین D گفت: مکمل ویتامین D با دوز ۵۰ هزار واحد نیز از طریق مدارس توزیع می‌شود و برای پسران و دختران بالای ۱۲ سال، ماهانه یک مکمل در نظر گرفته شده است.

وی افزود: هدف از اجرای این برنامه، کاهش کمبود ویتامین D در میان دانش‌آموزان است؛ چراکه میزان کمبود ویتامین D در این گروه سنی قابل توجه است.

اسماعیل‌زاده با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته برای تأمین مکمل‌ها گفت: سال گذشته بیش از یک همت برای تأمین و توزیع مکمل‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اختصاص یافت، اما بررسی‌ها نشان داد در برخی دانشگاه‌ها مکمل‌ها به هدف مورد نظر نرسیده‌اند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، امسال تصمیم گرفته شده است خرید مکمل‌ها به صورت متمرکز انجام شود تا هم فرآیند تأمین بهتر مدیریت شود و هم اثربخشی طرح افزایش پیدا کند.

درخواست وزارت بهداشت از خانواده‌ها

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به هزینه بالای مکمل‌ها گفت: با وجود افزایش قیمت مکمل‌ها و محدودیت‌های اعتباری، وزارت بهداشت تلاش می‌کند مکمل‌های مورد نیاز طرح را تأمین کند.

اسماعیل‌زاده در پایان از خانواده‌ها خواست با همکاری مدارس و مسئولان بهداشت، دانش‌آموزان را به مصرف منظم مکمل‌های توزیع‌شده تشویق کنند تا هزینه و زحمات انجام‌شده برای اجرای این برنامه به نتیجه برسد.