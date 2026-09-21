به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن نصیری ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران با محوریت تشریح برنامه‌های دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس تنها روایت عملیات‌ها، شهدا و فرماندهان نیست؛ بلکه بازتاب‌دهنده انتخاب تاریخی ملت ایران برای ایستادگی و ترسیم مسیر آینده کشور است.

وی با اشاره به ضرورت یادآوری سالانه جایگاه دفاع مقدس در جامعه افزود: در آن دوران، تمامی اقشار مردم به تناسب توان و مسئولیت خود نقش‌آفرینی کردند؛ از رزمندگان حاضر در خط مقدم تا کارگران، پزشکان، دانشجویان، طلاب و بازاریانی که در پشت جبهه، پشتیبان نبرد بودند.

فرمانده ناحیه شهید الله‌دادی یزد با تأکید بر روایت کامل واقعیت‌های دفاع مقدس تصریح کرد: در آن دوران، گروهی آسایش شخصی را برگزیدند و در مقابل، جمعی مسئولیت اجتماعی را انتخاب کردند و از سر احساس وظیفه به میدان آمدند؛ حتی برخی نخبگان تحصیلی، درس خود را رها کردند تا به تکلیفشان عمل کنند.

نصیری، انتقال تجربیات دفاع مقدس به نسل جدید را یکی از مهم‌ترین وظایف امروز برشمرد و گفت: دفاع مقدس گنجینه‌ای از تجارب ملی در حوزه‌هایی چون مدیریت بحران، فرماندهی، تصمیم‌گیری در شرایط دشوار، کار جمعی، اعتماد متقابل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ادامه داد: در این رخدادها نیز بخشی از همان ظرفیت‌های مغفول‌مانده دوباره آشکار شد؛ همان‌گونه که در دفاع مقدس تنها رزمندگان خط مقدم نقش‌آفرین نبودند، در جنگ‌های اخیر نیز اقشار مختلف مردم برای ایفای نقش وارد میدان شدند.

فرمانده ناحیه شهید الله‌دادی یزد با ذکر نمونه‌هایی از مشارکت مردمی خاطرنشان کرد: بسیاری با وجود تصور اینکه کار خاصی انجام نداده‌اند، در عمل سهم مهمی در پشتیبانی ایفا کردند؛ این روحیه نشان می‌دهد مردم در شرایط سخت، ظرفیت بالایی برای همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارند.

نصیری با اشاره به تحول شیوه‌های روایتگری جنگ اظهار کرد: در گذشته اخبار از طریق کتاب، روزنامه، رادیو و تلویزیون منتقل می‌شد، اما امروز یک تصویر یا محتوا در لحظه منتشر می‌شود و بر افکار عمومی جهانی اثر می‌گذارد؛ این مسئله رسالت رسانه‌ها و فعالان فرهنگی را در هفته دفاع مقدس دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر تداوم ضرورت روایتگری جنگ گفت: باید مراقب باشیم نسل جدید در مواجهه با روایت‌های گوناگون، از اصل حقیقت فاصله نگیرد و تجربیات دفاع مقدس به‌درستی به آیندگان منتقل شود.

فرمانده ناحیه شهید الله‌دادی یزد در ادامه با تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در این ناحیه اعلام کرد: برنامه‌های امسال بر چهار محور اصلی شامل تبیین و گفتمان‌سازی دفاع مقدس و اقدامات نظامی اسلامی، تکریم فرهنگ ایثار و شهادت، فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و هنری و همچنین خدمات جهادی و نشاط‌آفرینی طراحی شده است.

وی افزود: در محور تبیین و گفتمان‌سازی، نشست‌های بصیرتی، گفتمانی و خاطره‌گویی آزاد پیش‌بینی شده است؛ در حوزه فرهنگی نیز مسابقات فرهنگی، تولید محتوا، برنامه‌های هنری و تئاتر و فعالیت‌های قرآنی برگزار خواهد شد.

نصیری ادامه داد: در حوزه خدمات جهادی و نشاط‌آفرینی نیز اردوهای جهادی، مسابقات ورزشی و برپایی میزهای خدمت از جمله برنامه‌هایی است که در هفته دفاع مقدس اجرا می‌شود.