به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه آیین جشن شکوفه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید، صبح دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در این آیین، ۲۳ هزار دانش‌آموز پایه اول و هفتم در مناطق مختلف استان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند که بیش از ۱۱ هزار نفر از آنان را دانش‌آموزان پایه اول تشکیل می‌دهند.

جشن شکوفه‌ها با هدف ایجاد فضایی شاد و کاهش نگرانی و استرس دانش‌آموزان در نخستین تجربه حضور رسمی در مدرسه برگزار شد تا نوآموزان، سال تحصیلی خود را در فضایی متفاوت و خاطره‌انگیز آغاز کنند.

مدرسه فقط محل آموزش خواندن و نوشتن نیست

مشاور وزیر آموزش و پرورش در این آیین با تأکید بر نقش مدرسه در تربیت اجتماعی دانش‌آموزان گفت: کودکان در مدرسه مسئولیت‌پذیری، کار گروهی، سازگاری با شرایط مختلف، رفاقت و همکاری با یکدیگر را می‌آموزند.

علی نقی یزدان‌پناه افزود: مدرسه فقط محل آموزش خواندن و نوشتن نیست، بلکه باید دانش‌آموزان را برای زندگی در جامعه آماده کند و به آنان بیاموزد در چه دنیایی زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت آگاهی دانش‌آموزان نسبت به مسائل پیرامون خود، اظهار کرد: دانش‌آموزان باید نسبت به جهان پیرامون و شرایط کشور شناخت داشته باشند و بدانند در جهان کشورهایی وجود دارند که برای ضربه زدن و نابودی کشور ما تلاش می‌کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پیدا نشدن پیکر ماکان نصیری گفت: دانش‌آموزان باید بدانند که هنوز پیکر ماکان نصیری پیدا نشده است و شرایط و دنیایی را که در آن زندگی می‌کنند، بشناسند.

یزدان‌پناه با بیان اینکه آینده کشور در دستان نسل جدید است، تصریح کرد: آینده و تضمین آینده این کشور در دست همین کودکان و دانش‌آموزان است و باید آنان را برای پذیرش مسئولیت‌های آینده آماده کنیم.

وی خطاب به معلمان نیز گفت: دانش‌آموزان باید با نشاط، انرژی و انگیزه وارد مدرسه شوند و محیط مدرسه باید زمینه رشد، یادگیری و نشاط آنان را فراهم کند.

آمده‌ایم سنگر ایران و آینده آن را بسازیم

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها قدردانی کرد.

ایوب رضایی با اشاره به حادثه مدرسه میناب اظهار کرد: امسال ۱۶۸ دانش‌آموز برای همیشه در میان ما نیستند و یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم.

وی افزود: امروز تنها برای آغاز یک سال تحصیلی جدید گرد هم نیامده‌ایم، بلکه آمده‌ایم تا سنگر ایران را بسازیم و برای ساختن آینده این کشور تلاش کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد خطاب به والدین دانش‌آموزان گفت: از اولیای گرامی تشکر می‌کنم که فرزندان خود را برای ساختن آینده ایران به مدرسه فرستادید؛ این اعتماد و همراهی برای ما ارزشمند است.

رضایی با اشاره به ماندگاری خاطرات نخستین سال مدرسه در ذهن دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: همه ما معلم کلاس اول خود را همیشه در ذهن و خاطره داریم و امیدواریم معلمان بتوانند برای دانش‌آموزان، به‌ویژه کلاس اولی‌ها، بهترین خاطرات را از نخستین روزهای حضور در مدرسه رقم بزنند.

مدرسه، سنگر تعلیم و تربیت و دانایی

معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز جشن شکوفه‌ها را روز خوشامدگویی به آینده‌سازان کشور دانست و گفت: این جشن سرآغاز مسیر خواندن، نوشتن، تعلیم و تربیت است و باید به‌گونه‌ای برگزار شود که برای دانش‌آموزان خاطره‌انگیز باشد.

فتاح محمدی با بیان اینکه مدرسه سنگر تعلیم و تربیت و دانایی است، افزود: دانش‌آموزان در مدرسه علاوه بر علم و دانش، دوستی، ازخودگذشتگی، نظم و انضباط را می‌آموزند و برای حضور مؤثر در جامعه آماده می‌شوند.

معاون سیاسی استاندار با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس تصریح کرد: امروز نیز مدرسه سنگر ایران است و دانش‌آموزان، سنگربانان آینده این سرزمین هستند و نقش مهمی در ساختن آینده کشور بر عهده دارند.

محمدی در پایان آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها تبریک گفت و برای آنان سالی همراه با موفقیت، پیشرفت و شادابی آرزو کرد.