 توسعه مدارس باید همراه با ارتقای کیفیت آموزش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق حسینی ظهر دوشنبه در جشن آغاز سال تحصیلی در ضیاءآباد با تبریک سال تحصیلی جدید به دانشآموزان، اولیا و فرهنگیان اظهار کرد: حضور خانوادهها در مدارس موجب دلگرمی و قوت قلب معلمان، مدیران و کارکنان آموزش و پرورش است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه عدالت آموزشی افزود: بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، در دو سال اخیر حدود چهار هزار و ۷۰۰ مدرسه در کشور ساخته شده و در بخش ضیاءآباد نیز یک مدرسه بازسازی و یک مدرسه با مشارکت خیران احداث شده است.
بخشدار ضیاءآباد ادامه داد: با پیگیری مدیریت آموزش و پرورش منطقه و استفاده از ظرفیت خیران و دولت، تلاش میکنیم در سالهای آینده دو مدرسه دیگر نیز به مجموعه فضاهای آموزشی منطقه اضافه شود.
حسینی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای آموزشی باید در کنار توجه به کیفیت آموزش دنبال شود، گفت: همانطور که به کمیت و ساخت مدارس توجه میشود، باید کیفیت آموزشی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اگر توسعه فیزیکی مدارس بدون توجه به کیفیت آموزش و تربیت باشد، هدف اصلی آموزش و پرورش محقق نمیشود.
وی تصریح کرد: آموزش و پرورش وظیفه تربیت نسلی پویا، مؤمن، متعهد، مسئولیتپذیر و امیدوار را بر عهده دارد و باید زمینهای فراهم شود تا دانشآموزان امروز در آینده بتوانند در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه نقشآفرینی کنند.
بخشدار ضیاءآباد خطاب به دانشآموزان گفت: امیدواریم در سالهای آینده شاهد حضور شما در مسئولیتهای مختلف جامعه باشیم و ببینیم که دانشآموزان امروز در عرصههای گوناگون کشور نقشآفرینی میکنند.
حسینی در پایان با قدردانی از مدیران، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش منطقه، بر تداوم تلاش برای توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت تأکید کرد.
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