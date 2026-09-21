۳ میلیارد تومان تجهیزات به مدارس آرادان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عزالدین پیش از ظهر دوشنبه در جمع دانش‌آموزان پایه هفتم آموزشگاه شهید اندرزگو آرادان از اختصاص سه میلیارد تومان تجهیزات آموزشی، فناوری و تربیت‌بدنی به مدارس این شهرستان همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد

وی افزود: روز گذشته در شورای آموزش و پرورش شهرستان، سه میلیارد تومان تجهیزات در حوزه‌های فناوری، تربیت‌بدنی و سایر نیازهای مدارس در اختیار مدارس آرادان قرار گرفت تا سال تحصیلی جدید با آمادگی بیشتری آغاز شود.

مدیر آموزش و پرورش آرادان با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در شهرستان آرادان، افزود: در سال ۱۴۰۵ عملیات احداث یک دبستان جدید با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

عزالدین با بیان اینکه سالن ورزشی نیکفر نیز با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در سال جاری، تا پایان سال تکمیل خواهد شد، تصریح کرد: این اقدام نیاز دانش آموزان به تحرک و نشاط اجتماعی را ارتقا خواهد بخشید.

وی ادامه داد: سال گذشته نخستین دبستان هوشمند شهرستان آرادان با عنوان دبستان جوادالائمه به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش آرادان یادآور شد: با حمایت‌های مدیرکل آموزش و پرورش استان، دومین دبستان هوشمند شهرستان نیز در مهرماه امسال افتتاح خواهد شد که این موضوع نشان‌دهنده توجه به عدالت آموزشی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی در شهرستان است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه عدالت آموزشی، خاطر نشان کرد: در حوزه ساخت‌وساز، تجهیزات مدارس و توسعه امکانات آموزشی در شهرستان آرادان اقدامات خوبی در حال انجام است.