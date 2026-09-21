به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای ارتقای کیفیت مدارس گفت: مهمترین مسئله ما در سطح مدارس و آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت است و برای این موضوع برنامهریزی و طراحیهای لازم انجام شده و این برنامهها در حال اجراست.
وی افزود: برگزاری کلاسهایی در قالب طرح حامی، طرح جبران و تقویت، توسعه پیشدبستانی، شادابسازی فضاهای آموزشی و مجموعه عواملی که در کیفیتبخشی نقش دارند، شناسایی شده و برای هرکدام برنامه مشخصی طراحی و در حال اجراست.
کاظمی با اشاره به اهمیت دوره متوسطه اول گفت: دوره متوسطه اول یک دوره بسیار حیاتی است؛ چراکه موضوع هدایت تحصیلی در این دوره نقش مهمی دارد و دانشآموز نیز به دلیل تغییر شرایط و ویژگیهای شخصیتی ممکن است با انواع بحرانها مواجه شود.
وی ادامه داد: بنابراین باید در این حوزه در بخشهای مختلف سرمایهگذاری ویژهای داشته باشیم؛ بخشی از این اقدامات به مسائل تحصیلی، بخشی به هویت، بخشی به شناسایی استعدادها و تعیین مسیر شغلی و بخش دیگری نیز به مهارتآموزی مربوط میشود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر دانشآموز در این دوره، متناسب با استعدادهای خود مهارتهای لازم را در کنار تحصیل آغاز کند، در پایان دوره تحصیلی میتواند از یک مهارت برخوردار باشد و در جامعه آینده فرد مفیدی باشد، حتی اگر در ادامه یک رشته مهارتی را دنبال نکند.
کاظمی گفت: بر همین اساس، برنامه «هر دانشآموز، یک مهارت» را در دوره متوسطه اول دنبال میکنیم که به نظر من اقدام بسیار مهم و ارزشمندی است.
وی همچنین بر تقویت حوزه مشاوره در مدارس متوسطه اول تأکید کرد و افزود: به دلیل بحرانهایی که دانشآموز در این دوره با آن مواجه است و همچنین مسئله هدایت تحصیلی، باید بیش از گذشته به دانشآموزان کمک کنیم.
وزیر آموزش و پرورش خطاب به والدین و دانشآموزان توصیه کرد: والدین و دانشآموزان باید مراقبت بیشتری از فرزندان داشته باشند، والدین در کنار بچهها باشند، آنها را بیشتر درک کنند و ارتباط بیشتری با مدرسه داشته باشند.
کاظمی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، همت و اراده آموزش و پرورش برای بازگشایی حضوری تمام مدارس کشور است. امروز نیز با برگزاری جشن شکوفهها و جوانهها و با حضور رئیسجمهور، سال تحصیلی در این مدرسه به صورت نمادین آغاز شد و انشاءالله زنگ آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در روز اول مهر در سراسر کشور با حضور مسئولان به صدا درمیآید.
وی خانواده را یکی از اضلاع مهم تربیت دانست و اظهار کرد: خانواده اساس و بنیان تربیت و شکلگیری شخصیت فرزند است. خانواده باید مهارتهای لازم مرتبط با تربیت فرزند و موضوع والدگری را داشته باشد و با آن آشنا باشد. خانواده باید ارتباط خود با مدرسه را بهطور کامل بشناسد و در راستای همگرایی و همافزایی که باید در مدرسه شکل بگیرد، حرکت کند و بهشدت مراقب باشد که دانشآموز آسیب نبیند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت ارتباط خانواده و مدرسه گفت: در همین راستا سازمان انجمن اولیا و مربیان را شکل دادیم و همانطور که در جریان هستید، مجوز آن را از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتهایم. این اقدام در راستای تقویت همین موضوع دنبال میشود.
وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر این سازمان شکل بگیرد، که اکنون اقدامات مقدماتی و تدوین اساسنامه آن در حال انجام است، مجمع عمومی خواهیم داشت که تمام اولیا و مربیان سراسر کشور نمایندگان خود را در آن خواهند داشت. همچنین مدرسان آموزش خانواده و شورای انجمن اولیا و مربیان در هر استان در این ساختار حضور خواهند داشت و این ارتباط را در سطح کشور شکل خواهیم داد تا به صورت پیوسته و مستقیم برقرار باشد.
کاظمی با اشاره به سیاستهای اصلی آموزش و پرورش گفت: شعار و مهمترین سیاستهای آموزش و پرورش، عدالت، کیفیت و هویت است که هرکدام برگرفته از نقشه اجرای سند تحول بنیادین هستند و به اعتقاد من، روح حاکم بر سند تحول بنیادین نیز همین مسائل و سیاستهاست.
وی درباره اقدامات انجامشده در حوزه عدالت آموزشی اظهار کرد: در حوزه عدالت گامهای بسیار بزرگی برداشتهایم؛ از ساخت فضاهای آموزشی و مدارس گرفته تا مدرسه تلویزیونی ایران، پویشهای علمی و جهاد علمی برای دانشآموزان مناطق محروم و انواع طرحها و برنامههای دیگری که فهرست بلندبالایی دارد.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حوزه کیفیتبخشی نیز اقدامات اساسی انجام شده است؛ از جمله توانمندسازی معلمان، آموزش معلمان و دانشآموزان در حوزه هوش مصنوعی، اصلاح روشهای تدریس و بهروزرسانی فناوریهای کلاس درس.
کاظمی مهمترین مسئله را هویت دانست و گفت: در حوزه هویت تلاش میکنیم با برجستهسازی پرچم جمهوری اسلامی ایران، نقشه جمهوری اسلامی ایران، زبان و ادبیات فارسی و مفاخر ادبی کشور از حافظ و سعدی و فردوسی گرفته تا دیگر شاعران و مفاخر کشور، هویت دانشآموزان را تقویت کنیم.
وی افزود: همچنین معرفی فرماندهان، دلاورمردان و دانشمندانی که در راه اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدهاند و تقویت باورهای دینی را دنبال میکنیم تا بتوانیم هویت دانشآموزان را ارتقا دهیم و در این زمینه موفقیتهای بیشتری داشته باشیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اقدامات انجامشده برای آغاز سال تحصیلی گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، نزدیک به ۱۵۰ برنامه را از مهر سال گذشته در دستور کار خود قرار دادیم و اکنون این برنامهها در حال رسیدن به مرحله نهایی است.
کاظمی یکی از مهمترین اقدامات را ثبتنام دانشآموزان عنوان کرد و گفت: ثبتنام دانشآموزان تقریباً به مراحل نهایی رسیده و بیش از ۹۵ درصد دانشآموزان ثبتنام کردهاند. ثبتنام در پایههای اول دوره ابتدایی و متوسطه اول نیز به بیش از ۹۸ درصد رسیده است. حدود ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی چاپ و توزیع شده و در آستانه سال تحصیلی در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
کاظمی همچنین از تعیین تکلیف ساماندهی ۳۰ هزار معلم جدید خبر داد و گفت: ساماندهی ۳۰ هزار معلم جدیدی که به چرخه آموزش و پرورش ملحق شدهاند، تعیین تکلیف شده و تمام کلاسبندیها، صدور ابلاغها و سایر اقدامات لازم انجام شده است.
وی افزود: نقلوانتقال معلمان و دهها اقدام دیگری که برای رسیدن به این مرحله لازم بود نیز انجام شده است و امیدواریم در آغاز سال تحصیلی، شاهد مهر آرام، پرشور و بانشاطی در سراسر کشور باشیم.
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