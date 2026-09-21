به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش گناوه صبح دوشنبه ، در آیین نمادین «جشن جوانه‌ها» که با حضور دانش‌آموزان، اولیا و جمعی از مسئولان شهرستان در دبیرستان دخترانه جنت برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی و ورود دانش‌آموزان به دوره متوسطه، اظهار کرد: ورود به پایه هفتم یکی از مقاطع مهم دوران تحصیل است و می‌تواند فرصت مناسبی برای شناخت و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان فراهم کند.

عبداله باور، افزود: دانش‌آموزان در این دوره علاوه بر فراگیری دانش و مهارت‌های آموزشی، باید فرصت تجربه، خلاقیت و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی را نیز داشته باشند تا استعدادها و علایق آنان بهتر شناسایی و مسیر رشدشان هدفمندتر دنبال شود.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در موفقیت دانش‌آموزان گفت: همکاری و تعامل میان مدرسه و انجمن اولیا و مربیان از ظرفیت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت است و مشارکت خانواده‌ها می‌تواند در ارتقای فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و فرهنگی مدارس نقش مؤثری داشته باشد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه ادامه داد: مدرسه زمانی می‌تواند در تربیت نسلی توانمند و مسئولیت‌پذیر موفق باشد که خانواده و مدرسه در کنار یکدیگر و با هدفی مشترک حرکت کنند و زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان را فراهم سازند.

این آیین با هدف ایجاد شور و نشاط در آستانه سال تحصیلی جدید، آشنایی دانش‌آموزان با فضای دوره متوسطه و تقویت پیوند میان مدرسه و خانواده برگزار شد.

در پایان این مراسم، دانش‌آموزان پایه هفتم ضمن حضور در برنامه‌های فرهنگی و شاد «جشن جوانه‌ها»، در آیین کاشت نهال نیز مشارکت کردند و به این ترتیب، آغاز دوران جدید تحصیلی خود را با اقدامی نمادین در راستای توجه به طبیعت و محیط زیست همراه کردند.