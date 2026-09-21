بیژن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برنامههای جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری در راستای برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان، اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر در کنار مأموریتهای امدادی و امدادرسانی، برنامههای فرهنگی، مذهبی و مناسبتی را نیز در واحدها و حوزههای مختلف دنبال میکند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره ۲ هزار و ۷۵۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری، افزود: جمعیت هلالاحمر استان در شش ماه منتهی به برگزاری کنگره، برنامههای مختلف و متعددی را با محوریت شهدای استان و بهویژه شهدای امدادگر اجرا کرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از مجموع ۲ هزار و ۷۵۰ شهید استان، ۶۸ شهید از جامعه امدادگری و حوزه درمان هستند، ادامه داد: نخستین امدادگر شهید مدافع حرم کشور، شهید احمد قاسمی، از استان چهارمحال و بختیاری و از امدادگران داوطلب جمعیت هلالاحمر بوده است.
طاهری همچنین از شهید محمدحسن قاسمی بهعنوان نخستین شهید پزشک و حوزه سلامت استان یاد کرد و گفت: شهید لندی نیز از اعضای جوانان جمعیت هلالاحمر و از داوطلبانی بود که بهصورت داوطلبانه در این مجموعه فعالیت داشت و در نهایت به فیض شهادت نائل شد.
وی تصریح کرد: همکاران جمعیت هلالاحمر در ۱۲ شهرستان استان، بدون استثنا، در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا سرکشی و دیدار با این خانوادهها را انجام دادند که در این برنامهها، شهدای امدادگر و شهدای مرتبط با جمعیت هلالاحمر در اولویت قرار داشتند.
رئیس جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح سرگذشتپژوهی شهدای امدادگر استان خبر داد و بیان کرد: با تشکیل تیمهای تخصصی و با راهنمایی همکاران در مجموعه سپاه و بنیاد، سرگذشتپژوهی هر ۶۸ شهید امدادگر استان انجام شد.
طاهری خاطرنشان کرد: در آستانه برگزاری کنگره، کاروانهای نیکوکاری و سلامت در ۱۲ شهرستان استان فعال شدند و خدمات رایگان سلامت، در بخشهای عمومی و تخصصی، به مردم ارائه شد.
وی اضافه کرد: توزیع اقلام معیشتی میان نیازمندان و بهویژه دانشآموزان نیازمند نیز از دیگر برنامههای جمعیت هلالاحمر در ایام منتهی به برگزاری کنگره بود.
رئیس جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به حضور این جمعیت در برنامههای کنگره گفت: برگزاری مسابقه میدانی «یاری» در کنار سایر دستگاهها و با مشارکت مردم، از جمله برنامههایی بود که جمعیت هلالاحمر در اجرای آن مشارکت داشت.
وی افزود: در غرفههای جمعیت هلالاحمر، بخشی از اقلام امدادی و تجهیزات خاص این جمعیت در معرض دید عموم قرار گرفت و همچنین ایستگاه سلامت نیز با هدف ارائه خدمات سلامت و آموزشهای مورد نیاز برای مردم برپا شد.
طاهری ادامه داد: در آموزشهای ارائهشده در ایستگاه سلامت، با توجه به اتفاقات و حوادث یک سال اخیر، مباحث آموزشی مورد نیاز برای عموم مردم نیز مورد توجه قرار گرفت.
وی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری دومین کنگره ملی شهدای استان، گفت: اجرای این کنگره بهخوبی انجام شد و لازم است از استاندار، معاونان ایشان، مجموعه سپاه حضرت قمر بنیهاشم(ع) و همه دستگاهها و نهادهایی که در برگزاری این رویداد نقش داشتند، قدردانی کنیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: همه دستگاهها و نهادها در برگزاری این کنگره پای کار آمدند و وظیفه همه ماست که در مسیر شهدا نیز پای کار باشیم.
طاهری تأکید کرد: برگزاری چنین برنامههایی موجب میشود ارتباط جامعه با فرهنگ ایثار و شهادت تقویت شود و امیدواریم توانسته باشیم رسالتی را که در قبال شهدا بر عهده داریم به نحو مطلوب انجام دهیم و این اقدامات مورد قبول خداوند قرار گیرد.
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