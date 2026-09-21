گسترش فعالیت میدانی مروجین آبفای منطقه یک تهران برای مدیریت مصرف آب

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از گسترش فعالیت میدانی مروجین مدیریت مصرف آب در اماکن عمومی، مجتمعهای مسکونی و مراکز آموزشی آبفای منطقه ۱ تهران طی تابستان امسال خبر داد.
اکبریان اظهار کرد: تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی، ضرورت تغییر الگوی مصرف و افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف آب را دوچندان کرده است.
وی افزود: گروه مروجین با حضور در اماکن عمومی، مجتمعهای مسکونی، ایستگاههای مترو، سراهای محله و مراکز تجاری، ضمن گفتوگو با شهروندان، وضعیت منابع آبی تهران و راهکارهای عملی مدیریت مصرف را تشریح میکنند.
مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران ادامه داد: شناسایی الگوهای نامتعارف مصرف، ارائه توصیه به مشترکان پرمصرف، آموزش استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، شیوههای صحیح آبیاری فضای سبز و کاهش مصرف آب در شستوشو از محورهای فعالیت مروجین است.
اکبریان آموزش کودکان را نیز از بخشهای مهم این برنامه عنوان کرد و گفت: مروجین با حضور در مهدهای کودک، مفاهیم مدیریت مصرف آب را با استفاده از قصه، بازی و تجربههای ساده و روزمره به کودکان آموزش میدهند.
وی بیان کرد: آموزش از سنین کودکی میتواند در شکلگیری و نهادینه شدن رفتارهای صحیح مصرف آب مؤثر باشد و کودکان نیز میتوانند این مفاهیم را به خانوادههای خود منتقل کنند.
مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران تأکید کرد: هدف از فعالیت مروجین صرفاً اطلاعرسانی نیست، بلکه تغییر رفتار مصرفی، ارتقای آگاهی عمومی و جلب مشارکت شهروندان در حفاظت از منابع آب دنبال میشود.
اکبریان خاطرنشان کرد: تهران همچنان با شرایط دشوار منابع آبی مواجه است و مدیریت مصرف آب نیازمند همراهی همه شهروندان است.
وی افزود: آبفای منطقه یک تهران با تداوم آموزش و گفتوگوی مستقیم با مردم، تلاش میکند زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در مدیریت مصرف و عبور از شرایط موجود را فراهم کند.
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