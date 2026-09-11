تأکید استاندار کرمان بر تسریع در بازگشایی باغ تاریخی بیرم‌ آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، صبح جمعه ۲۰ شهریورماه، با حضور در باغ تاریخی بیرمآباد، روند بازسازی این اثر تاریخی را بررسی و بر لزوم تسریع در فرآیند بازگشایی آن به روی عموم مردم تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بازگشایی باغ نباید به بهانه انتظار برای تکمیل کامل عملیات بازسازی به تعویق بیفتد، اظهار کرد: برای باز کردن درب باغ به روی مردم نباید معطل بازسازی کامل بود و در کنار کارهای عمرانی که در حال انجام است، میتوانیم حضور شهروندان را نیز داشته باشیم.
استاندار کرمان با تأکید بر اینکه بازگشایی باغ باید در اولویت قرار گیرد، خواستار طراحی سازوکاری مناسب برای حضور شهروندان در این مجموعه شد و افزود: باید خدمات لازم به مردم ارائه شود، بهگونهای که ضمن جلب رضایت شهروندان، آسیبی به ساختار باغ و روند بازسازی آن وارد نشود.
طالبی، با اشاره به درخواستهای مردمی برای فراهم شدن امکان استفاده عمومی از باغ بیرمآباد گفت: قرار بود باغ بیرمآباد شب عید امسال بازگشایی شود که این موضوع با وقوع جنگ همزمان شد.
وی طولانی شدن روند بازسازی و بازگشایی باغ را فاقد توجیه دانست و پیشنهاد کرد مراسم بازگشایی این مجموعه در هفته گردشگری امسال، از ۵ تا ۱۱ مهرماه برگزار شود.
باغی با بیش از چهار قرن قدمت
باغ تاریخی بیرمآباد در شرق شهر کرمان و در مجاورت بنای تاریخی تخت درگاه قلیبیگ قرار دارد و بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد.
این باغ چهار و نیم هکتاری در دوره شاه اسماعیل صفوی توسط بیرامبیگ افشار، حاکم وقت کرمان، احداث شده است. بر اساس وقفنامهای که به دوره قاجاریه بازمیگردد، این باغ توسط چهار تن از فرزندان قلیبیک به آستان قدس رضوی واگذار شده است.
باغ تاریخی بیرمآباد در اسفندماه سال ۱۳۷۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و عملیات بازسازی و مرمت آن نیز از آبانماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.
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