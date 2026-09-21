هجدهمین اردوی راویان پیشرفت در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حقشناس ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری اردوی جهادی با اشاره به برگزاری هجدهمین اردوی راویان پیشرفت گفت: این اردو به مناسبت هفته دفاع مقدس با همکاری بسیج رسانه و بسیج کشاورزی مازندران و با حضور حدود ۴۰ نفر از فعالان رسانهای در سطح مرکز تحقیقات کشاورزی استان برگزار شد.
وی افزود: مازندران یکی از قطبهای مؤثر کشاورزی کشور است و معرفی ظرفیتهای علمی، تحقیقاتی و تولیدی این بخش میتواند در امیدآفرینی و تبیین توانمندیهای موجود نقش داشته باشد.
حقشناس تصریح کرد: به دنبال این هستیم که با روایت ظرفیتها و دستاوردهای مجموعههای مختلف، امید را در جامعه افزایش دهیم و بذر امید را در جامعه حفظ و تقویت کنیم.
در ادامه این برنامه، اصحاب رسانه از بخشهای مختلف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران بازدید کردند و در جریان فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و تولیدی این مجموعه قرار گرفتند.
گفتنی است، سوله بوجاری و انبار ایستگاه تحقیقات کشاورزی و مزرعه سویا مورد بازدید قرار گرفت و ظرفیتهای این ایستگاه در حوزه بوجاری، نگهداری و تأمین بذر برای حاضران تشریح شد.
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