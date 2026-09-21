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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

هجدهمین اردوی راویان پیشرفت در مازندران برگزار شد

هجدهمین اردوی راویان پیشرفت در مازندران برگزار شد

نکا - مسئول بسیج رسانه مازندران با اشاره به برگزاری هجدهمین اردوی راویان پیشرفت گفت: این اردو به مناسبت هفته دفاع مقدس برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حق‌شناس ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری اردوی جهادی با اشاره به برگزاری هجدهمین اردوی راویان پیشرفت گفت: این اردو به مناسبت هفته دفاع مقدس با همکاری بسیج رسانه و بسیج کشاورزی مازندران و با حضور حدود ۴۰ نفر از فعالان رسانه‌ای در سطح مرکز تحقیقات کشاورزی استان برگزار شد.

وی افزود: مازندران یکی از قطب‌های مؤثر کشاورزی کشور است و معرفی ظرفیت‌های علمی، تحقیقاتی و تولیدی این بخش می‌تواند در امیدآفرینی و تبیین توانمندی‌های موجود نقش داشته باشد.

حق‌شناس تصریح کرد: به دنبال این هستیم که با روایت ظرفیت‌ها و دستاوردهای مجموعه‌های مختلف، امید را در جامعه افزایش دهیم و بذر امید را در جامعه حفظ و تقویت کنیم.

در ادامه این برنامه، اصحاب رسانه از بخش‌های مختلف مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران بازدید کردند و در جریان فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و تولیدی این مجموعه قرار گرفتند.

گفتنی است، سوله بوجاری و انبار ایستگاه تحقیقات کشاورزی و مزرعه سویا مورد بازدید قرار گرفت و ظرفیت‌های این ایستگاه در حوزه بوجاری، نگهداری و تأمین بذر برای حاضران تشریح شد.

کد مطلب 6953957

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