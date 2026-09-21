۱۴۱ پروژه تحقیقاتی کشاورزی مازندران در حال اجرا است 

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر ابوذری ظهر دوشنبه در بازدید اصحاب رسانه مازندران از مراکز تحقیقات کشاورزی استان با اشاره به نقش راهبردی مراکز تحقیقاتی در تأمین امنیت غذایی کشور، افزود: مراکز تحقیقات کشاورزی سنگری برای تأمین امنیت غذایی هستند و اهمیت این موضوع در شرایط بحرانی بیش از پیش نمایان میشود.
وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه گفت: در این مدت، مازندران به واسطه موقعیت جغرافیایی خود میزبان دهها میلیون نفر بود و با تلاش کشاورزان، تولیدکنندگان و مدیریت بخشهای مختلف، در تأمین نیازهای غذایی کمبود قابل توجهی مشاهده نشد.
ابوذری ادامه داد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در دو حوزه پژوهش و آموزش فعالیت دارد و دارای هفت بخش تخصصی است که متناسب با چالشها و مسائل بخش کشاورزی استان، موضوعات تحقیقاتی را دنبال میکنند.
وی افزود: ۱۰ ایستگاه تحقیقاتی و کشاورزی و پنج مرکز آموزشی و پژوهشی در مازندران فعال هستند و ۳۴ عضو هیئت علمی و حدود ۱۸۰ نفر از کارکنان در بخشهای مختلف این مجموعه فعالیت دارند.
مسئول مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با اشاره به مهمترین چالشهای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: در حوزه گیاهپزشکی، مگس مدیترانهای از مهمترین چالشهاست و در بخش منابع طبیعی نیز موضوعاتی همچون کمبود چوب، احیا و مدیریت مراتع مورد توجه قرار دارد.
ابوذری شوری آب و خاک را از دیگر چالشهای مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: در بخشهای علوم زراعی و باغی، خاک و آب، علوم دامی و حفاظت خاک و آبخیزداری نیز مسائل مختلفی در دست بررسی است و تحقیقات برای ارائه راهکارهای علمی و کاربردی دنبال میشود.
وی معرفی و توسعه ارقام جدید را از دیگر مأموریتهای این مجموعه برشمرد و افزود: در زمینه محصولاتی همچون گندم، جو، کلزا، سویا، آفتابگردان، لوبیا و ذرت، معرفی ارقام جدید و متناسب با شرایط روز با هدف افزایش عملکرد و بهرهوری در دستور کار قرار دارد.
ابوذری با اشاره به ظرفیتهای تخصصی و تحقیقاتی مازندران بیان کرد: پژوهشکده مرکبات و میوههای گرمسیری، مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور در تنکابن، مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ایستگاه ملی تحقیق و توسعه گاو دو منظوره کلاردشت و باغ اکولوژی نوشهر، بخشی از ظرفیتهای علمی و تحقیقاتی استان هستند.
وی با بیان اینکه مازندران از ظرفیت قابل توجه محققان حوزه کشاورزی برخوردار است، گفت: با وجود همه محدودیتها و کاستیها تلاش شده از ظرفیتهای علمی و تخصصی استان برای حل مسائل بخش کشاورزی استفاده شود.
مسئول مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران بر ضرورت تقویت ارتباط میان مراکز تحقیقاتی تأکید کرد و افزود: بسیاری از طرحهای تحقیقاتی ماهیت ملی دارند و اجرای آنها نیازمند همکاری میان مراکز تحقیقاتی استانهای مختلف است.
وی ادامه داد: برای بسیاری از محصولات زراعی در دنیا مراکز بینالمللی تخصصی وجود دارد و در کشور نیز مؤسسات تحقیقاتی مشابه فعالیت میکنند، اما یکی از حلقههای مفقوده، ارتباط مؤثر میان مراکز تحقیقاتی است و باید این ارتباط برای همافزایی بیشتر تقویت شود.
ابوذری خاطرنشان کرد: بخشی از ارتباطات علمی و تحقیقاتی به دلیل تحریمها کمرنگتر شده است و تقویت ارتباطات داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود میتواند در جبران این خلأ مؤثر باشد.
ضرورت حرکت به سمت کشاورزی نوین
محسن آهنگری، مسئول بسیج جامعه کشاورزی سپاه کربلا مازندران نیز در این برنامه با تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای موفق کشاورزی اظهار کرد: معرفی الگوهای موفق در حوزه کشاورزی میتواند در امیدآفرینی و تبیین ظرفیتهای موجود نقش مؤثری داشته باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط جنگی، تأمین امنیت غذایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و در همین راستا باید بذرهای مورد نیاز کشاورزان استان تأمین و گونهها و ارقام اصلاحشده جدید متناسب با شرایط روز معرفی و رونمایی شوند.
آهنگری ادامه داد: استفاده از ارقام جدید میتواند به افزایش عملکرد در حوزه کشاورزی کمک کند و لازم است با حرکت به سمت کشاورزی نوین، مسیر علمی شدن کشاورزی و معرفی الگوهای موفق در میان اقشار مختلف جامعه دنبال شود.
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