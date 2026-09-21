به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام تسلیت ارتحال حضرت آیت الله شبیری زنجانی، این فقیه و عالم ربانی را محققی سترگ در قلمرو علوم اسلامی به ویژه در زمینه فقه، حدیث، رجال و تاریخ و گنجینه‌ای از سیره و تجارب ارزشمند عالمان سلف عنوان داشت و اظهار کرد : فقدان این فقیه برجسته خلل جبران ناپذیری است که تنها به لطف الهی و مدد حضرت بقیه الله اعظم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) جبران پذیر است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»

خبر درگذشت فقیه برجسته و عالم ربانی، حضرت آیت‌الله العظمی آقای ‌سید موسی شبیری زنجانی(قدس سره)، موجب اندوه و تألم خاطر گردید.

آیت الله شبیری زنجانی، فقیهی ژرف اندیش، محققی سترگ در قلمرو علوم اسلامی بویژه در زمینه فقه، حدیث، رجال و تاریخ و گنجینه ای از سیره و تجارب ارزشمند عالمان سلف بود که به وصف اخلاق مداری، مردم داری، رفق و مدارا و اهتمام به پیراستگی ذات دین از تحریف و خرافه سرآمد بود و به بیان نظرات روشنگرانه و خردپذیر، حریت و زهد در حوزه های علمیه و در جامعه علمی ایران اشتهار داشت و از استوانه های علمی، تحقیقی و اخلاقی حوزه های علمیه معاصر به شمار می رفت.

فقدان این فقیه برجسته خلل جبران ناپذیری است که تنها به لطف الهی و مدد حضرت بقیه الله اعظم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) جبران پذیر است.

اینجانب درگذشت این عالم ربانی و فقیه صمدانی را به محضر بقیه الله الاعظم(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، بیت شریف آن عزیز به ویژه آقازادگان محترم، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم بزرگوار، علو درجات و هم نشینی با اجداد طاهرینش مسألت دارم.