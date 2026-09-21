برتری شجاع پناهی برابر حریف ترکمنستانی 

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، چهارمین نماینده ووشو ایران در روز دوم این مسابقات در وزن ۶۵- کیلوگرم به نخستین پیروزی خود دست پیدا کرد.

شجاع پناهی در مرحله یک هشتم نهایی برابر «اوزگلدیف» از ترکمنستان به میدان رفت و با شکست رقیب به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

پناهی برای صعود به نیمه نهایی و قطعی کردن مدال خود دور بعد به دیدار «ماخماجانوف» از ازبکستان خواهد رفت

در مسابقات امروز این رشته ورزشی زهرا کیانی در فم «چانگ چوان» چهارم شد. دیانا رحیمی به حریف چینی باخت و حذف شد. مهدی کرمانی هم در وزن ۶۰-کیلوگرم با پیروزی برابر «عادلیف» از ازبکستان راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.