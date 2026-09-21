به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین، در این نشست با تأکید بر ظرفیتهای قابل توجه استان اصفهان در حوزه صنایع خلاق، اظهار کرد: برای شکلگیری یک زیستبوم پویا و اثرگذار در حوزه صنایع خلاق، مشارکت همه دستگاهها و مجموعههای مرتبط یک ضرورت است و نمیتوان این حوزه را صرفاً به یک دستگاه یا مجموعه محدود کرد.
وی افزود: صنایع خلاق در نقطه اتصال فرهنگ، فناوری، هنر، اقتصاد و بازار قرار دارد و همین ویژگی موجب میشود که توسعه آن نیازمند همکاری و همافزایی مجموعهای از دستگاههای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهها، مراکز علمی و فناوری، شتابدهندهها، تشکلهای تخصصی، فعالان فرهنگی و هنری و صاحبان کسبوکار باشد.
بهرامی با اشاره به برگزاری سومین نشست شورای سیاستگذاری استانی رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان، ادامه داد: هدف از این نشستها صرفاً برگزاری یک رویداد نیست؛ بلکه باید از ظرفیت رویداد برای ایجاد یک جریان پایدار در اقتصاد خلاق استان استفاده کنیم. به همین دلیل، لازم است همه شبکه ذینفعان در فرایند سیاستگذاری، شناسایی ظرفیتها، توانمندسازی و توسعه بازار حضور فعال داشته باشند.
رئیس رویداد ملی صنایع خلاق مانوین، «بازارسازی» را یکی از الزامات اصلی توسعه صنایع خلاق دانست و تصریح کرد: یکی از چالشهای مهم فعالان این حوزه، فاصله میان ایده و محصول با بازار است. اگر بتوانیم ظرفیتهای خلاق استان را به بازارهای واقعی متصل کنیم، بخش مهمی از مسیر توسعه این کسبوکارها طی خواهد شد.
وی گفت: رویداد مانوین باید بستری برای بازارسازی و ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده و محصول با سرمایهگذاران، صنایع، دستگاههای اجرایی، شبکه توزیع و مشتریان باشد. بنابراین خروجی رویداد نباید صرفاً به معرفی ایدهها و برگزاری نشستها محدود شود؛ بلکه باید به شکلگیری ارتباطات اقتصادی، قراردادها، همکاریهای بینبخشی و توسعه بازار منجر شود.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: اگر به دنبال شکلگیری اقتصاد خلاق هستیم، باید از نگاه جزیرهای فاصله بگیریم و یک شبکه واقعی از ذینفعان ایجاد کنیم. این شبکه زمانی اثربخش خواهد بود که هر یک از دستگاهها و مجموعهها، نقش خود را در زنجیره ارزش صنایع خلاق بهصورت مشخص تعریف و ایفا کنند.
بهرامی در پایان تأکید کرد: سومین نشست شورای سیاستگذاری استانی رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان باید نقطهای برای همافزایی بیشتر دستگاهها و فعالان این حوزه باشد و مسیر را برای شناسایی ظرفیتها، اتصال آنها به بازار و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی هموار کند.
وی گفت: انتظار ما این است که مانوین در اصفهان به یک رویداد صرفاً تقویمی تبدیل نشود، بلکه به بستری برای شبکهسازی، بازارسازی و ایجاد فرصتهای پایدار برای فعالان صنایع خلاق تبدیل شود؛ مسیری که تحقق آن بدون حضور و مشارکت همه شبکه ذینفعان امکانپذیر نیست.
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