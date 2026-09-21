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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

فعالیت بیش از ۳ هزار بهره‌بردار در اراضی زعفران لرستان

فعالیت بیش از ۳ هزار بهره‌بردار در اراضی زعفران لرستان

خرم‌آباد- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از فعالیت بیش از سه هزار بهره‌بردار در اراضی زعفران این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیرانوند ظهر امروز دوشنبه در حاشیه دومین نشست کمیته فنی ترویج محصولات فناورانه لرستان با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی لرستان در تولید گیاهان دارویی و راهبردی، اظهار داشت: بر اساس آخرین برآوردها، هزار و ۲۳ هکتار از اراضی استان به کشت «طلای سرخ» اختصاص یافته است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۶۲۰۰ کیلوگرم، معادل ۶.۲ تن، سرگل مرغوب زعفران از مزارع استان برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.

فعالیت ۳۱۸۳ بهره‌بردار در حوزه تولید زعفران

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نقش زعفران در اشتغال‌زایی و توانمندسازی جوامع روستایی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۱۸۳ بهره‌بردار به صورت مستقیم در حوزه تولید و پرورش زعفران در شهرستان‌های مختلف استان فعالیت دارند.

بیرانوند ادامه داد: این میزان بهره‌بردار نشان‌دهنده اقبال گسترده کشاورزان به تغییر الگوی کشت و استقبال از محصولات با بهره‌وری بالا است.

زعفران؛ محصولی کم‌آب‌بر و سازگار با شرایط اقلیمی

وی در ادامه به مزایای اگرواکولوژیکی و اقتصادی زعفران اشاره کرد و افزود: زعفران یکی از راهبردی‌ترین گیاهان با نیاز آبی بسیار پایین است و با توجه به چالش‌های منابع آبی و ضرورت سازگاری با تغییرات اقلیمی، نیاز کم به دوره‌های آبیاری و حجم مصرف اندک آب، این محصول را به انتخابی مقرون‌به‌صرفه و پایدار برای کشاورزی لرستان تبدیل کرده است.

کاهش هزینه تولید با مقاومت زعفران در برابر آفات و بیماری‌ها

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: مقاومت ذاتی پیاز زعفران در برابر بسیاری از آفات و بیماری‌های رایج کشاورزی، کاهش چشمگیر هزینه‌های سم‌پاشی و تولید محصولی سالم و ارگانیک را به همراه داشته است.

وی همچنین دوره برداشت پاییزه، حاشیه سودآوری و درآمد بالا، سهولت در فرآیند بازاریابی و فروش و تقاضای مستمر بازارهای داخلی و صادراتی را از دیگر مزیت‌های این محصول برشمرد و گفت: مجموع این عوامل، زعفران را به یکی از ظرفیت‌های مهم رونق اقتصادی خانواده‌های روستایی تبدیل کرده است.

حرکت به سمت کشت مکانیزه و تکمیل زنجیره ارزش

بیرانوند در پایان با تأکید بر دستاوردهای دومین کمیته فنی ترویج محصولات دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: پیوند علم و عمل از طریق ورود شرکت‌های دانش‌بنیان، گذار از شیوه‌های سنتی به سمت کشت کاملاً مکانیزه و تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری نوین، اولویت اصلی مدیریت باغبانی است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این رویکردها، جایگاه لرستان در نقشه تولید زعفران کشور بیش از پیش ارتقا یابد

کد مطلب 6954047

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