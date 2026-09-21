به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیرانوند ظهر امروز دوشنبه در حاشیه دومین نشست کمیته فنی ترویج محصولات فناورانه لرستان با اشاره به ظرفیتهای اقلیمی لرستان در تولید گیاهان دارویی و راهبردی، اظهار داشت: بر اساس آخرین برآوردها، هزار و ۲۳ هکتار از اراضی استان به کشت «طلای سرخ» اختصاص یافته است.
وی افزود: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری بیش از ۶۲۰۰ کیلوگرم، معادل ۶.۲ تن، سرگل مرغوب زعفران از مزارع استان برداشت و روانه بازارهای مصرف شود.
فعالیت ۳۱۸۳ بهرهبردار در حوزه تولید زعفران
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نقش زعفران در اشتغالزایی و توانمندسازی جوامع روستایی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۱۸۳ بهرهبردار به صورت مستقیم در حوزه تولید و پرورش زعفران در شهرستانهای مختلف استان فعالیت دارند.
بیرانوند ادامه داد: این میزان بهرهبردار نشاندهنده اقبال گسترده کشاورزان به تغییر الگوی کشت و استقبال از محصولات با بهرهوری بالا است.
زعفران؛ محصولی کمآببر و سازگار با شرایط اقلیمی
وی در ادامه به مزایای اگرواکولوژیکی و اقتصادی زعفران اشاره کرد و افزود: زعفران یکی از راهبردیترین گیاهان با نیاز آبی بسیار پایین است و با توجه به چالشهای منابع آبی و ضرورت سازگاری با تغییرات اقلیمی، نیاز کم به دورههای آبیاری و حجم مصرف اندک آب، این محصول را به انتخابی مقرونبهصرفه و پایدار برای کشاورزی لرستان تبدیل کرده است.
کاهش هزینه تولید با مقاومت زعفران در برابر آفات و بیماریها
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: مقاومت ذاتی پیاز زعفران در برابر بسیاری از آفات و بیماریهای رایج کشاورزی، کاهش چشمگیر هزینههای سمپاشی و تولید محصولی سالم و ارگانیک را به همراه داشته است.
وی همچنین دوره برداشت پاییزه، حاشیه سودآوری و درآمد بالا، سهولت در فرآیند بازاریابی و فروش و تقاضای مستمر بازارهای داخلی و صادراتی را از دیگر مزیتهای این محصول برشمرد و گفت: مجموع این عوامل، زعفران را به یکی از ظرفیتهای مهم رونق اقتصادی خانوادههای روستایی تبدیل کرده است.
حرکت به سمت کشت مکانیزه و تکمیل زنجیره ارزش
بیرانوند در پایان با تأکید بر دستاوردهای دومین کمیته فنی ترویج محصولات دانشبنیان خاطرنشان کرد: پیوند علم و عمل از طریق ورود شرکتهای دانشبنیان، گذار از شیوههای سنتی به سمت کشت کاملاً مکانیزه و تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری نوین، اولویت اصلی مدیریت باغبانی است.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این رویکردها، جایگاه لرستان در نقشه تولید زعفران کشور بیش از پیش ارتقا یابد
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