

سعدی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح همکاری وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: این طرح در تاریخ دوم خردادماه سال جاری میان وزارت ورزش و جوانان و صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده و سهم استان قزوین از این تسهیلات ۱۷۵ میلیارد ریال تعیین شده است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با رایزنی و گفت‌وگو با مسئولان وزارت ورزش و جوانان، سهم استان قزوین از این اعتبارات افزایش پیدا کند تا جوانان بیشتری بتوانند از ظرفیت تسهیلات اشتغال‌زایی استفاده کنند.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان قزوین درباره شرایط دریافت این تسهیلات بیان کرد: جوانان استان که دارای طرح‌های اشتغال‌زایی هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه «جوان‌پلاس» به نشانی javanplus.ir نسبت به ثبت طرح و درخواست خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی شامل مؤسسات مردم‌نهاد، شرکت‌های دانش‌بنیان و تعاونی‌ها نیز می‌توانند طرح‌های اشتغال‌زایی خود را در این سامانه ثبت کنند.

کریمی با اشاره به سقف تسهیلات قابل پرداخت گفت: سقف پرداخت تسهیلات در استان به هر جوان ۲۰ میلیارد ریال است و پس از ثبت درخواست در سامانه جوان‌پلاس، طرح‌ها در کمیته‌ای متشکل از کارشناسان معاونت جوانان و صندوق کارآفرینی امید بررسی می‌شوند و تسهیلات به طرح‌هایی که قابلیت اجرا داشته باشند، پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه متقاضی باید بخشی از هزینه اجرای طرح را تأمین کند، عنوان کرد: آورده متقاضی برای اجرای طرح اشتغال‌زایی معادل ۲۰ درصد کل مبلغ تسهیلات است؛ برای نمونه، فردی که متقاضی دریافت ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات باشد باید چهار میلیارد ریال آورده برای اجرای طرح داشته باشد.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان قزوین درباره شرایط بازپرداخت این تسهیلات نیز گفت: بازپرداخت تسهیلات با دوره تنفس شش تا ۱۲ ماهه و در مدت سه سال در نظر گرفته شده است.