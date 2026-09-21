  1. استانها
  2. قم
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

تصادف در اتوبان قم ـ تهران ۲ نفر را به کام مرگ کشاند

تصادف در اتوبان قم ـ تهران ۲ نفر را به کام مرگ کشاند

قم- برخورد پژو پارس و پژو ۲۰۶ در اتوبان قم ـ تهران به فوت دو سرنشین ۲۸ و ۴۰ ساله این محور منجر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اورژانس قم اعلام کرد، ساعت ۱۰:۵۲ امروز دوشنبه گزارشی از برخورد یک دستگاه پژو پارس با پژو ۲۰۶ صندوقدار در محدوده تیر ۱۳۷۸ اتوبان قم ـ تهران دریافت شد. پس از اعلام حادثه، نیروهای پایگاه جاده‌ای ۵۱۴ المهدی به محل اعزام شدند و وضعیت سرنشینان خودروی ۲۰۶ را بررسی کردند. یکی از سرنشینان این خودرو مردی ۲۸ ساله بود که بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داده بود. سرنشین دیگر که مردی ۴۰ ساله بود نیز با وجود اجرای عملیات احیای طولانی‌مدت توسط تیم اورژانس، فوت کرد. این حادثه در مجموع دو فوتی بر جای گذاشت و هر دو جان‌باخته از سرنشینان خودروی پژو ۲۰۶ بودند.

کد مطلب 6954048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه