به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در حاشیه دوازدهمین مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد در سن‌پترزبورگ اظهار داشت: متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی در تجاوز نظامی اخیر به میراث فرهنگی و تاریخی ایران حمله کردند؛ آنها به صراحت گفتند که قصد دارند، چیزی از این آثار باقی نگذارند.

وی با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از هموطنان در حملات متجاوزان گفت: اقدامات متجاوزانه آنها نه تنها مصداق نسل‌کشی انسانی بود، بلکه در راستای نابودسازی تمدن بشری نیز صورت گرفت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است، ایران و مردم ایران اهل تسلیم نیستند؛ در طول تاریخ، تهدیدها و هجوم‌ها، ما را از بین نبرده، بلکه پایدارتر و مقاوم‌تر کرده است.

صالحی در پاسخ به پرسش دیگری درباره چشم‌انداز توسعه مناسبات فرهنگی ایران و روسیه گفت: این همکاری‌ها هم‌اینک در حوزه‌های مختلف و متنوعی مانند کتاب و نشر، سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که همکاری‌های فرهنگی تهران و مسکو طی چند سال آینده در حوزه سینما، پویانمایی و بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی متمرکز باشد.

سند همکاری ایران و روسیه در حوزه سینما امضا می‌شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت که در ادامه برنامه‌های سفر خود به روسیه، سندی قوی و محکم برای تقویت همکاری‌های سینمایی بین دو کشور امضا خواهد شد و ابعاد مختلف پویانمایی و بازی‌های ویدئویی را نیز در بر می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد:‌ در اجرای این تفاهم‌نامه، نخستین گام دو کشور در حوزه سرمایه‌گذاری مشترک است که به سرعت اتفاق خواهد افتاد و مسیر تولیدات به سرعت پیش خواهد رفت.

صالحی ادامه داد: گستره پروژه‌های مشترک ایران و روسیه در صنعت سینما، بسیار متنوع خواهد بود و فیلم‌های سینمایی بلند، پویانمایی، فیلم‌های مستند کوتاه و بلند که ظرفیت‌های دو کشور را به یکدیگر و نیز به سایر کشورهای جهان معرفی کند، به صورت مشترک تولید خواهند شد.

وی افزود: بخش دیگر سندی که به امضا خواهد رسید، در حوزه سینمای کودک و نوجوان است که هر دو کشور در این حوزه ظرفیت قابل توجهی دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد:‌ به برخی از موضوعات مانند خانواده که برای دو ملت و دو دولت موضوعات مهمی تلقی می‌شوند، در تولیدات مشترک توجه خاصی صورت خواهد گرفت.