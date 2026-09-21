به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: باید از آموزه‌های ارزشمند دفاع مقدس درس بگیریم و یکی از مهم‌ترین این درس‌ها، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به مردم است.

وی افزود: رویکرد برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید بر انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز، جوانان و نوجوانان متمرکز باشد تا این ارزش‌ها به نسل‌های آینده منتقل شود.

امام جمعه دشتی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به معلمان، دانش‌آموزان، دانشجویان، استادان و طلاب گفت: یکی از موضوعات مهم در آموزش و پرورش، توجه به عدالت آموزشی است؛ چراکه در مناطق برخوردار، امکانات و معلمان مناسب بیشتری وجود دارد، اما در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار باید توجه بیشتری به تأمین امکانات و نیروی انسانی آموزشی شود.

توجه به دانش‌آموزان نیازمند باید در دستور کار دستگاه‌های حمایتی باشد

زاهددوست ادامه داد: توجه به دانش‌آموزان نیازمند باید در دستور کار دستگاه‌های حمایتی قرار گیرد و برای رفع نیازهای آنان از ظرفیت‌های مختلف استفاده شود.

وی با اشاره به اجرای پویش مردمی برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند گفت: با کمک مردم بخشی از نیازها تأمین شده است و این همراهی نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند مردم در حل مسائل اجتماعی است.

ضرورت تکریم ارباب رجوع

امام جمعه دشتی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع خاطرنشان کرد: امروز هر کدام از ما در سنگری مشغول خدمت هستیم و باید با مردم با حوصله، احترام و پاسخگویی برخورد کنیم؛ حتی اگر امکان انجام کاری را نداریم، باید با حوصله و احترام پاسخگوی مردم باشیم.

وی بر برگزاری میزهای خدمت در نقاط مختلف شهرستان تأکید کرد و گفت: میزهای خدمت نقش مهمی در امیدآفرینی دارند و باید با حضور مدیران در مناطق مختلف، مسائل و مشکلات مردم از نزدیک پیگیری شود.

زاهددوست افزود: کار مردم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و گره‌های موجود در مسیر خدمت‌رسانی باز شود و مدیران نیز باید مشکلات شهرستان را با جدیت دنبال و برای رفع آنها تلاش کنند.

وی با بیان اینکه حل مسائل شهرستان نباید تنها به اعتبارات دولتی وابسته باشد، گفت: برای حل مشکلات باید از همه ظرفیت‌های موجود، از جمله ظرفیت‌های مردمی و بخش‌های مختلف استفاده کنیم و همه مسائل را به اعتبارات دولتی گره نزنیم.

امام جمعه دشتی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: دشمن در عرصه جنگ نظامی ناامید شده و امروز تلاش می‌کند از طریق جنگ روانی، فشار اقتصادی و ایجاد اختلاف و دوگانگی، اهداف خود را دنبال کند.

وی تأکید کرد: وحدت و انسجام امروز رمز پیروزی ماست و باید از هرگونه اختلاف‌افکنی پرهیز و زمینه حفظ همدلی و انسجام در جامعه را فراهم کنیم.

زاهددوست با اشاره به برگزاری برنامه کشوری دعای ندبه در شهر خورموج به مناسبت بزرگداشت شهدای خلیج فارس گفت: همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای برگزاری مطلوب این مراسم همکاری و مشارکت داشته باشند تا این برنامه به نحو شایسته برگزار شود.