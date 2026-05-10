امام جمعه دشتی: مدیران قدر فرصت خدمت را بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست یکشنبه شب در نشست با فرماندار، معاونان و بخشداران شهرستان دشتی با اشاره به احادیث و روایات اظهار کرد: مدیران باید قدر فرصتهایی که برای خدمت به مردم در اختیار دارند را بدانند و از این فرصت برای حل مشکلات جامعه بهره بگیرند.
وی از خدمات فرماندار، معاونان، بخشداران و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان تقدیر کرد و افزود: وفاق، همدلی، انسجام و اتحاد در کشور باعث شد دشمنان به عقبنشینی وادار شوند و به اهداف خود دست پیدا نکنند.
امام جمعه دشتی ادامه داد: دشمنان به دنبال تجزیه ایران بودند اما این جنگ برکات زیادی برای کشور و مردم به همراه داشت و امروز وحدت کلمه یک تکلیف برای همه ما است.
زاهددوست گفت: هر صدایی که در جامعه موجب تفرقه شود در واقع صدای دشمن است و همه باید در راستای حفظ وحدت و انسجام در جامعه تلاش کنند.
وی با اشاره به جنگ روانی دشمنان بیان کرد: دشمن امروز جنگ روانی را در دستور کار قرار داده و تلاش میکند یأس و ناامیدی را در جامعه گسترش دهد.
امام جمعه دشتی افزود: ما در قبال امنیت روانی مردم نیز مسئول هستیم و باید افرادی که با ایجاد دوقطبی و ترویج یأس و ناامیدی در جامعه فعالیت میکنند شناسایی شوند.
زاهددوست بر ضرورت کار جهادی و حضور مدیران در میدان عمل تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که موجب امیدآفرینی در جامعه شود باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
وی حضور مدیران در میان مردم، شرکت در تجمعات مردمی و برگزاری میزهای خدمت را از جمله اقدامات امیدآفرین دانست که باید تقویت شود.
امام جمعه دشتی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر بازار و جلوگیری از احتکار تأکید کرد و افزود: با حفظ وحدت، انسجام و اتحاد، دشمنان هرگز نخواهند توانست به کشور و نظام آسیب وارد کنند.
بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: مدیران باید قدر فرصت خدمت به مردم را بدانند و با حفظ وحدت، همدلی و انسجام در جامعه، اجازه ندهند دشمنان به اهداف خود دست یابند.
