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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱

امام جمعه دشتی:فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی گره‌گشایی از کار مردم است

امام جمعه دشتی:فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی گره‌گشایی از کار مردم است

بوشهر-امام جمعه دشتی گفت: فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی، گره‌گشایی از کار مردم و خدمت به آنان است و مدیران و کارکنان باید با سعه صدر و رفتار مناسب با ارباب‌رجوع برخورد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از کارمندان نمونه دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتی با تبریک فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: فلسفه وجودی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان است و این موضوع باید در عملکرد همه مدیران و کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت سعه صدر در برخورد با ارباب‌رجوع افزود: ممکن است یک کارمند یا مدیر در مقطعی نتواند گره‌ای از مشکل مردم باز کند، اما حداقل باید با رفتار خوش، احترام و اخلاق مناسب با مردم برخورد کند و اجازه ندهد شهروندان احساس بی‌احترامی یا بی‌توجهی کنند.

امام جمعه دشتی ادامه داد: در ارائه خدمات نباید میان شهروندان تفاوتی قائل شویم و نباید فردی که سفارش شده است از امتیاز بیشتری نسبت به شهروندی که کسی را برای سفارش و پیگیری امور خود ندارد، برخوردار باشد.

زاهددوست تصریح کرد: همه مردم در برابر قانون و در دریافت خدمات عمومی باید از حقوق برابر برخوردار باشند و رعایت عدالت و حفظ کرامت مردم باید از اصول اساسی نظام اداری باشد.

وی گفت: باید تا حد امکان موانع و بروکراسی‌های پیچیده از مسیر مردم برداشته شود و فرآیند ارائه خدمات به گونه‌ای باشد که شهروندان برای انجام امور خود با مشکلات و سرگردانی مواجه نشوند.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: هر اقدامی که بتواند زمان و هزینه مردم را کاهش دهد و خدمت‌رسانی را تسهیل کند، در حقیقت گامی در مسیر رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد عمومی است.

زاهددوست بر توجه مدیران به کارکنان تأکید کرد و گفت: مدیران باید هوای کارکنان خود را داشته باشند، مشکلات آنان را بشنوند و برای ایجاد انگیزه و آرامش در محیط اداری تلاش کنند؛ چرا که کارکنان دستگاه‌های اجرایی بخش مهمی از فرآیند خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی در پایان با تبریک هفته دولت از تلاش‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تقدیر کرد.

کد مطلب 6929669

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