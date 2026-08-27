به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از کارمندان نمونه دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتی با تبریک فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: فلسفه وجودی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان است و این موضوع باید در عملکرد همه مدیران و کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت سعه صدر در برخورد با ارباب‌رجوع افزود: ممکن است یک کارمند یا مدیر در مقطعی نتواند گره‌ای از مشکل مردم باز کند، اما حداقل باید با رفتار خوش، احترام و اخلاق مناسب با مردم برخورد کند و اجازه ندهد شهروندان احساس بی‌احترامی یا بی‌توجهی کنند.

امام جمعه دشتی ادامه داد: در ارائه خدمات نباید میان شهروندان تفاوتی قائل شویم و نباید فردی که سفارش شده است از امتیاز بیشتری نسبت به شهروندی که کسی را برای سفارش و پیگیری امور خود ندارد، برخوردار باشد.

زاهددوست تصریح کرد: همه مردم در برابر قانون و در دریافت خدمات عمومی باید از حقوق برابر برخوردار باشند و رعایت عدالت و حفظ کرامت مردم باید از اصول اساسی نظام اداری باشد.

وی گفت: باید تا حد امکان موانع و بروکراسی‌های پیچیده از مسیر مردم برداشته شود و فرآیند ارائه خدمات به گونه‌ای باشد که شهروندان برای انجام امور خود با مشکلات و سرگردانی مواجه نشوند.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: هر اقدامی که بتواند زمان و هزینه مردم را کاهش دهد و خدمت‌رسانی را تسهیل کند، در حقیقت گامی در مسیر رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد عمومی است.

زاهددوست بر توجه مدیران به کارکنان تأکید کرد و گفت: مدیران باید هوای کارکنان خود را داشته باشند، مشکلات آنان را بشنوند و برای ایجاد انگیزه و آرامش در محیط اداری تلاش کنند؛ چرا که کارکنان دستگاه‌های اجرایی بخش مهمی از فرآیند خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی در پایان با تبریک هفته دولت از تلاش‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تقدیر کرد.