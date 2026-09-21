۳ سری جهیزیه و ۱۵۰ بسته تحصیلی به مددجویان بهزیستی سنندج اهدا شد

حبیبالله ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حمایت از خانوادههای تحت پوشش و تأمین بخشی از نیازهای ضروری آنان، یکی از محورهای مهم فعالیتهای بهزیستی است و در این راستا از ظرفیت خیران و مؤسسات خیریه برای ارائه خدمات بیشتر به جامعه هدف استفاده میشود.
وی افزود: در همین راستا، سه سری جهیزیه به ارزش مجموع ۷۰۰ میلیون تومان به زوجین تحت پوشش بهزیستی سنندج اهدا شد تا بخشی از هزینههای آغاز زندگی مشترک این خانوادهها تأمین شود.
رئیس اداره بهزیستی سنندج با اشاره به نقش مشارکت خیران در حمایت از مددجویان گفت: این جهیزیهها با همکاری خیرین تهیه و در اختیار زوجین جامعه هدف قرار گرفت.
ابراهیمی ادامه داد: اقلام اهدایی شامل وسایل ضروری مورد نیاز زوجین بوده و تلاش شده است با تأمین این اقلام، بخشی از دغدغه خانوادههای تحت پوشش در آغاز زندگی مشترک کاهش یابد.
وی با بیان اینکه همراهی خیران میتواند دامنه خدمات حمایتی بهزیستی را افزایش دهد، اضافه کرد: مشارکت مجموعههای خیریه و نیکوکاران در حوزههای مختلف، فرصت مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای خانوادههای تحت پوشش و تقویت برنامههای حمایتی فراهم میکند.
۱۵۰ بسته تحصیلی برای دانشآموزان تحت پوشش
رئیس اداره بهزیستی سنندج همچنین از توزیع ۱۵۰ بسته تحصیلی میان دانشآموزان نیازمند تحت پوشش خبر داد و گفت: این بستهها با هدف کمک به تأمین ملزومات آموزشی دانشآموزان و کاهش بخشی از هزینههای خانوادهها در آستانه سال تحصیلی جدید توزیع شد.
ابراهیمی بیان کرد: بستههای تحصیلی شامل لوازم مورد نیاز دانشآموزان است و میان دانشآموزان جامعه هدف بهزیستی سنندج توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان خانوادههای تحت پوشش، از اهمیت ویژهای برخوردار است و تأمین بخشی از نیازهای آموزشی آنان میتواند به استمرار حضور دانشآموزان در فرآیند تحصیل کمک کند.
خیران، همراه بهزیستی در حمایت از جامعه هدف
این مسئول با قدردانی از خیران در اجرای این طرحها گفت: همافزایی میان دستگاههای حمایتی، مؤسسات خیریه و خیران میتواند زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به خانوادههای نیازمند را فراهم کند.
به گفته ابراهیمی، اهدای جهیزیه به زوجین و توزیع بستههای تحصیلی میان دانشآموزان، بخشی از حمایتهای انجامشده برای جامعه هدف بهزیستی سنندج است و استمرار این اقدامات نیازمند تداوم مشارکت خیران و نیکوکاران است.
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