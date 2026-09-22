کشف ۹ قبضه سلاح و مهمات جنگی در آذربایجان ‌غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی روز سه‌شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان این استان با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات مشکوک، موفق به کشف یک قبضه سلاح جنگی کلاش، هشت قبضه سلاح شکاری به همراه یک تیغه خشاب و ۲۸ گلوله جنگی کلاش شدند.

وی تاکید کرد: در این رابطه یک متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار احمدی با اشاره به اشراف اطلاعاتی مرزبانان و استمرار اقدامات کنترلی در نوار مرزی، خاطرنشان کرد: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و هوشیاری کامل با هرگونه حمل، نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود.