۳۳ میلیون نفر شب در مازندران اقامت کردند؛ افتتاح کاخ موزه اجابیت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند ورود و اقامت گردشگران در مازندران اظهار کرد: از ابتدای خردادماه تاکنون ۳۳ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۵۹ نفرشب اقامت در تأسیسات و اماکن گردشگری استان ثبت شده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده ظرفیت مراکز اقامتی مازندران در اختیار مسافران قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تأسیسات گردشگری استان تکمیل شده و هتلهای پنجستاره نیز تا پایان شهریورماه ظرفیت خالی ندارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران ادامه داد: هتلهای سه و چهارستاره نیز با استقبال بالای گردشگران مواجه هستند و روند تقاضا برای اقامت در این مراکز همچنان ادامه دارد.
ایزدی با اشاره به تغییر رفتار سفر در میان گردشگران، گفت: مقصد و نوع اقامت بخشی از مسافران نسبت به گذشته تغییر کرده و تمایل به حضور در روستاها و استفاده از ظرفیت اقامتگاههای بومگردی افزایش یافته است.
وی تعداد مراکز بومگردی دارای مجوز در مازندران را ۵۹۰ واحد اعلام کرد و افزود: سهم این مراکز از اقامت گردشگران در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده و روستاها به یکی از مقاصد مورد توجه مسافران تبدیل شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران درباره ظرفیت اسکان در زمان تکمیل مراکز رسمی نیز گفت: آمار اعلامشده صرفاً مربوط به اقامت ثبتشده در تأسیسات گردشگری است و ستاد اجرایی خدمات سفر استان برای مواقع افزایش تقاضا، ظرفیتهای اضطراری و تکمیلی را نیز پیشبینی کرده است.
کاخموزه اجابیت آماده گشایش شد
ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح کاخموزه اجابیت در شهرستان کلاردشت خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه پس از چند سال، پنجشنبه هفته جاری با حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی این مجموعه افزود: کاخموزه اجابیت در محدودهای به وسعت حدود ۹.۵ هکتار قرار دارد و میتواند به یکی از جاذبههای مهم فرهنگی و تاریخی شهرستان کلاردشت تبدیل شود.
ایزدی همچنین درباره آثار تاریخی کشفشده در این محوطه گفت: جام زرین بهدستآمده از کاوشهای انجامشده در این منطقه در موزه ملی نگهداری میشود و از جمله آثار شاخصی است که بر اهمیت تاریخی و فرهنگی منطقه کلاردشت تأکید دارد.
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