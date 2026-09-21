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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

۳۳ میلیون نفر شب در مازندران اقامت کردند؛ افتتاح کاخ موزه اجابیت

۳۳ میلیون نفر شب در مازندران اقامت کردند؛ افتتاح کاخ موزه اجابیت

ساری- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از ثبت بیش از ۳۳ میلیون و ۹۵۶ هزار نفرشب اقامت گردشگران در مراکز اقامتی استان از ابتدای خردادماه تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند ورود و اقامت گردشگران در مازندران اظهار کرد: از ابتدای خردادماه تاکنون ۳۳ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۵۹ نفرشب اقامت در تأسیسات و اماکن گردشگری استان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده ظرفیت مراکز اقامتی مازندران در اختیار مسافران قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تأسیسات گردشگری استان تکمیل شده و هتل‌های پنج‌ستاره نیز تا پایان شهریورماه ظرفیت خالی ندارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران ادامه داد: هتل‌های سه و چهارستاره نیز با استقبال بالای گردشگران مواجه هستند و روند تقاضا برای اقامت در این مراکز همچنان ادامه دارد.

ایزدی با اشاره به تغییر رفتار سفر در میان گردشگران، گفت: مقصد و نوع اقامت بخشی از مسافران نسبت به گذشته تغییر کرده و تمایل به حضور در روستاها و استفاده از ظرفیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی افزایش یافته است.

وی تعداد مراکز بوم‌گردی دارای مجوز در مازندران را ۵۹۰ واحد اعلام کرد و افزود: سهم این مراکز از اقامت گردشگران در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده و روستاها به یکی از مقاصد مورد توجه مسافران تبدیل شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران درباره ظرفیت اسکان در زمان تکمیل مراکز رسمی نیز گفت: آمار اعلام‌شده صرفاً مربوط به اقامت ثبت‌شده در تأسیسات گردشگری است و ستاد اجرایی خدمات سفر استان برای مواقع افزایش تقاضا، ظرفیت‌های اضطراری و تکمیلی را نیز پیش‌بینی کرده است.

کاخ‌موزه اجابیت آماده گشایش شد

ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح کاخ‌موزه اجابیت در شهرستان کلاردشت خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه پس از چند سال، پنجشنبه هفته جاری با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی این مجموعه افزود: کاخ‌موزه اجابیت در محدوده‌ای به وسعت حدود ۹.۵ هکتار قرار دارد و می‌تواند به یکی از جاذبه‌های مهم فرهنگی و تاریخی شهرستان کلاردشت تبدیل شود.

ایزدی همچنین درباره آثار تاریخی کشف‌شده در این محوطه گفت: جام زرین به‌دست‌آمده از کاوش‌های انجام‌شده در این منطقه در موزه ملی نگهداری می‌شود و از جمله آثار شاخصی است که بر اهمیت تاریخی و فرهنگی منطقه کلاردشت تأکید دارد.

کد مطلب 6954211

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