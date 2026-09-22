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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

روستای «کوریجان» صاحب اقامتگاه بوم‌گردی می‌شود

روستای «کوریجان» صاحب اقامتگاه بوم‌گردی می‌شود

همدان- رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کبودراهنگ از صدور مجوز اولیه برای ایجاد یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای «کوریجان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غلامی ظهر سه‌شنبه اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه روستای کوریجان که در مسیر گردشگری محور کبودراهنگ به لالجین و در مجاورت آزادراه قرار گرفته است ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش بسزایی در جذب گردشگران عبوری و توسعه اقتصادی روستا ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های روستای کوریجان، افزود: این منطقه از پتانسیل‌های قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، محصولات گلخانه‌ای، دامی، صنایع‌دستی و فرهنگی برخوردار است و راه‌اندازی این واحد بوم‌گردی بستری مناسب برای معرفی این ظرفیت‌ها و عرضه محصولات بومی به گردشگران فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کبودراهنگ درباره جزئیات صدور این مجوز تصریح کرد: در پی بازدید میدانی کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و شهرستان از یکی از خانه‌های قدیمی و واجد شرایط در روستای کوریجان موافقت اولیه با تبدیل این واحد به اقامتگاه بوم‌گردی حاصل شد و هم اکنون نیز متقاضی به منظور تکمیل مدارک و سپری کردن مراحل قانونی صدور پروانه بهره‌برداری به اداره شهرستان معرفی شده است.

وی در پایان با اشاره به وضعیت واحدهای بوم‌گردی این شهرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲ واحد بوم‌گردی در روستای «سراب» و منطقه گردشگری «کلبه حصاری» در مجاورت غار علیصدر فعال هستند که با صدور پروانه این واحد جدید تعداد مراکز اقامتی بوم‌گردی در شهرستان کبودراهنگ به سه واحد افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 6954852

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