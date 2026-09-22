به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غلامی ظهر سه‌شنبه اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه روستای کوریجان که در مسیر گردشگری محور کبودراهنگ به لالجین و در مجاورت آزادراه قرار گرفته است ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی نقش بسزایی در جذب گردشگران عبوری و توسعه اقتصادی روستا ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های روستای کوریجان، افزود: این منطقه از پتانسیل‌های قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، محصولات گلخانه‌ای، دامی، صنایع‌دستی و فرهنگی برخوردار است و راه‌اندازی این واحد بوم‌گردی بستری مناسب برای معرفی این ظرفیت‌ها و عرضه محصولات بومی به گردشگران فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کبودراهنگ درباره جزئیات صدور این مجوز تصریح کرد: در پی بازدید میدانی کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و شهرستان از یکی از خانه‌های قدیمی و واجد شرایط در روستای کوریجان موافقت اولیه با تبدیل این واحد به اقامتگاه بوم‌گردی حاصل شد و هم اکنون نیز متقاضی به منظور تکمیل مدارک و سپری کردن مراحل قانونی صدور پروانه بهره‌برداری به اداره شهرستان معرفی شده است.

وی در پایان با اشاره به وضعیت واحدهای بوم‌گردی این شهرستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲ واحد بوم‌گردی در روستای «سراب» و منطقه گردشگری «کلبه حصاری» در مجاورت غار علیصدر فعال هستند که با صدور پروانه این واحد جدید تعداد مراکز اقامتی بوم‌گردی در شهرستان کبودراهنگ به سه واحد افزایش خواهد یافت.