به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر پنجشنبه در آیین افتتاح کاخ‌موزه باستان‌شناسی اجابیت کلاردشت اظهار کرد: راه‌اندازی این مجموعه پس از سال‌ها پیگیری، زمینه دسترسی مردم و پژوهشگران به بخشی از آثار ارزشمند تاریخی منطقه را فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه کلاردشت در مطالعات باستان‌شناسی کشور افزود: یافته‌های به‌دست‌آمده از این منطقه، بیانگر سابقه طولانی سکونت و شکل‌گیری فعالیت‌های هنری و تمدنی در این جغرافیا است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به آثار به نمایش درآمده در کاخ‌موزه اجابیت گفت: شماری از این آثار بیش از چهار هزار سال قدمت دارند و جام زرین کلاردشت از شاخص‌ترین نمونه‌های موجود در این مجموعه به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری ادامه داد: معرفی این آثار در یک مجموعه موزه‌ای، فرصتی برای آشنایی جامعه با پیشینه تاریخی منطقه و انجام مطالعات و پژوهش‌های بیشتر درباره تمدن‌های کهن ایران فراهم می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی در کلاردشت تأکید کرد و گفت: شناسایی و معرفی آثار تاریخی مناطق مختلف کشور می‌تواند شناخت دقیق‌تری از پیشینه تمدنی ایران ارائه دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کلاردشت بیان کرد: این منطقه علاوه بر برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، دارای ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی قابل توجهی است و می‌تواند مقصدی مهم برای گردشگران علاقه‌مند به میراث فرهنگی باشد.

وی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کلاردشت دعوت کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه، ایجاد فرصت‌های جدید و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی آن کمک کند.

صالحی‌امیری همچنین با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم مازندران و کلاردشت، افتتاح کاخ‌موزه اجابیت را گامی در جهت عمومی‌تر شدن دسترسی به میراث فرهنگی و تاریخی کشور دانست.

کاخ اجابیت از بناهای تاریخی دوره پهلوی اول در کلاردشت است که پس از سال‌ها انتظار، اکنون در قالب کاخ‌موزه باستان‌شناسی فعالیت خود را آغاز کرده و بخشی از آثار تاریخی و باستان‌شناختی منطقه در آن در معرض بازدید عموم و پژوهشگران قرار گرفته است.