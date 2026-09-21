کابل کاردار پاکستان را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آوا، وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در پی حملات هوایی اسلام آباد به ولایت‌های کنر و پکتیکا، کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه دولت موقت افغانستان در این خصوص آمده است که کابل این حملات را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دانسته و آن را به‌ شدت محکوم می کند.

این در حالیست که وزارت اطلاع رسانی پاکستان ساعاتی پیش اعلام کرد که ۲۸ «تروریست» و بمب‌ گذار انتحاری در حملات هوایی در افغانستان کشته شدند.

منابع آگاه اعلام کردند که این حملات هوایی ساعت ۳ بامداد به وقت محلی علیه یک خانه در منطقه باتان واقع در نورغل انجام شد.

حملات دیگری نیز علیه منطقه برمل در ولایت مرزی پکتیکا صورت گرفت.

این حملات در سایه افزایش تنش ها میان دو کشور صورت می گیرد؛ پیشتر اسلام آباد، مقامات دولت موقت فغانستان را به پناه دادن به عناصر جنبش طالبان پاکستان برای انجام حملات علیه این کشور متهم کرده بود. طالبان افغانستان نیز این اتهامات را رد کرده است.